PES CLUB Manager si aggiorna alla Stagione 2019 2020

Milan - PESantissimo rosso in bilancio per i rossoneri : il club chiude con un passivo record : La società di proprioetà del Fondo Elliott ha chiuso l’esercizio al 30 giugno 2019 con un rosso nel consolidato per 145,9 milioni di euro Sono tempi duri in casa Milan, soprattutto per quanto riguarda il bilancio. Il club rossonero, finito nelle mani del Fondo Elliott nel luglio del 2018 da Yonghong Li, ha chiuso l’esercizio al 30 giugno 2019 con un rosso nel consolidato per 145,9 milioni, peggiorando di oltre 20 milioni ...

PEScara Calcio - la risposta del club al tweet razzista : “Andrea non è più nostro tifoso” : “Basta con questa storia del razzismo vi ho sempre sostenuto ma direi che è ora di finirla voi e quei comunisti del caxxo, state per perdere un tifoso fate voi”. È il tweet che un sostenitore del Pescara Calcio ha scritto al profilo della società, criticando la posizione della società impegnata contro i comportamenti discriminatori. Poco dopo è arrivata la risposta dei biancazzurri: “Facciamo noi? Bene, signore e signori Andrea ...

Ziliani : I dittatori e i criminali di guerra? SPESso tifano per i club di calcio : Sul Fatto Quotidiano, Paolo Ziliani analizza i casi in cui a tifare per le squadre di calcio sono personaggi politici discussi. Famigerati, a volte dittatori o criminali di guerra da cui, nella migliore delle ipotesi, si preferirebbe prendere le distanze. Il Barcellona e Francisco Franco A Barcellona, una settimana fa, hanno tagliato ogni riferimento a Francisco Franco, ad esempio. Il dittatore è sempre stato in realtà considerato un tifoso ...

PEScara - club deferito : nel mirino l’operazione Machin con il Parma : Brutte notizie per il Pescara nelle ultime ore, il club è stato infatti deferito a poche ore dalla gara di campionato contro l’Ascoli, nel dettaglio nel mirino è finita la cessione del centrocampista Machin al Parma, provvedimento nei confronti del Pescara, del Presidente Sebastiani e dello stesso calciatore che il club ducale ha girato in prestito al Delfino nella sessione di mercato della scorsa estate. Il Procuratore Federale ha ...

Calciomercato - in Italia sPESi 1 - 5 miliardi : l’Inter regina - il Genoa il club più virtuoso : L’ultima finestra di Calciomercato è stata veramente emozionante con le big del campionato che hanno speso tanto per rinforzare le rose. L’Inter è la regina con 212 milioni investiti, davanti alla Juventus che è per quella che ha ha speso (1,272 miliardi di euro) e incassato (787 milioni) di più negli ultimi dieci anni. La società più virtuosa è il Genoa con un saldo attivo di 193 milioni di euro, è lo studio emerso dal Cies, ...