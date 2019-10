Pensioni | proroga per Ape social e Opzione donna | confermati i due anticipi pensionistici

Riforma Pensioni - Tridico : 'Q100 non verrà prorogata dopo la naturale scadenza' : Quota 100 terminerà nel 2021 e non verrà rinnovata. È questa la principale notizia di oggi, 9 ottobre, sul tema Riforma pensioni, che tocca da vicino milioni di cittadini italiani. L'anticipo pensionistico, introdotto per il triennio 2019-2021 dal precedente Governo formato da M5S e Lega, non avrà una proroga dopo la sua naturale scadenza. Ad affermarlo senza lasciare adito a dubbi di alcun tipo è stato proprio il presidente dell'Inps Pasquale ...

Riforma Pensioni e DEF - i sindacati perplessi : 'Ok proroga Opzione Donna ma non basta' : Lo dice a chiare lettere Maurizio Landini, segretario generale della Cgil: le misure in materia di Riforma pensioni, presenti nella nota di aggiornamento del DEF, sono insufficienti e poco chiare "a partire da quelle di garanzia per i giovani". Secondo il leader del sindacato, infatti, a cui fa eco la segretaria generale della Cisl Annamaria Furlan, il DEF non contiene sostanziali modifiche rispetto alla politica economica finora adottata, sia ...

Pensioni - tra proroga Opzione donna e Q100 rosa - l'ipotesi del bonus di un anno per figlio : Le donne continuano a restare al centro del dibattito sulla riforma della previdenza, del welfare e del lavoro. Negli scorsi giorni la discussione sugli interventi da attuare in manovra si è infatti concentrata sul gender gap, con un formale riconoscimento del problema da parte del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Il Premier è tornato sulla questione anche nella giornata di ieri durante il suo discorso all'Onu, ribadendo il proprio ...

Pensioni anticipate 2020 : verso la proroga dell'opzione donna nella nuova Manovra : Diventa sempre più probabile l'attesa proroga dell'opzione donna all'interno della prossima legge di bilancio 2020. La conferma arriva dallo stesso Premier Giuseppe Conte, che si è espresso favorevolmente al riguardo durante un suo recente intervento congiunto con il leader della Cgil Maurizio Landini per "Le giornate del lavoro" tenutesi a Lecce. Nell'occasione si è quindi tornati a ribadire l'intenzione già espressa da diversi esponenti ...

Pensioni - il premier a Lecce rassicura sulla proroga Opzione donna : Interessante confronto sulla riforma delle Pensioni ieri a Lecce tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini. Al centro della discussione che si è svolta a “Le giornate del lavoro” c'erano in particolare la Quota 100, la misura introdotta dal precedente governo giallo-verde che consente l’accesso al trattamento Pensionistico a 62 con 38 anni di contributi, e sulla Opzione donna, la misura ...

Riforma Pensioni - Fornero : 'Q100 è stato un errore - non va prorogata' : L'ex ministro del Lavoro e della Politiche Sociali Elsa Fornero ancora all'attacco della misura voluta dalla Lega. Non si conoscono ancora molto bene le sorti della cosiddetta Quota 100 anche se, sul tavolo dell'esecutivo giallo-rosso ci sarebbero diverse ipotesi tra le quali anche una probabile cancellazione della misura con un anno di anticipo rispetto al termine della sperimentazione. Diverse ipotesi su Quota 100 Come ormai noto, il ...

Quota 100 ristretta - Ape prorogata. Pensioni di garanzia per i giovani : Quota 100 indebolita,mentre il PD pensa al'introduzione della pensione di garanzia dei giovani (che fu una delle misure proposte nella campagna elettorale delle elezioni politiche del 2018) Segui su affaritaliani.it

Quota 100 ristretta - Ape prorogata Pensioni di garanzia per i giovani : Quota 100 indebolita,mentre il PD pensa al'introduzione della pensione di garanzia dei giovani (che fu una delle misure proposte nella campagna elettorale delle elezioni politiche del 2018) Segui su affaritaliani.it

Pensioni - Cosentino (Inapi) : 'Serve la quota 41 per tutti e prorogare l'opzione donna' : Continuano ad arrivare nuove dichiarazioni dalle parti sociali in merito alla formazione del nuovo governo e alla necessità di un cambio di direzione rispetto alla flessibilità previdenziale. Infatti, le istanze e le rivendicazioni rimaste ancora inascoltate sono molteplici, tanto più che queste ore appaiono decisive vista la prossima stesura della prima bozza della Manovra 2020. Cosentino (Inapi): serve la quota 41 per tutti Sulla questione è ...

Riforma Pensioni : si punta a modifiche su Q100 e sulla proroga dell'Opzione Donna : Il nuovo Governo giallo-rosso insediatosi da pochi giorni è già a lavoro sulle prossime misure che saranno introdotte nella nuova Legge di Stabilità. Come ormai noto, la Quota 100 subirà alcune modifiche sostanziali al fine di reperire le risorse necessarie da reinvestire in politiche per il welfare: si mira, infatti, all'estensione del regime sperimentale Donna la cui scadenza è fissata per il 31 dicembre 2019. Si punta all'estensione ...