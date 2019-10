Pensioni | Luigi Marattin Iv | ‘Q100 per noi va abolita’

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) La bozza della legge di Bilancio 2020 tiene banco nel dibattito politico, oggi pomeriggio un nuovo vertice di maggioranza a Palazzo Chigi, tra i temi spinosi quelli relativi alla riforma dellee in particolare alla Quota 100. Rispetto a quanto previsto nella nota di aggiornamento al Def, nella manovra economica e finanziaria troverà spazio un ulteriore accantonamento di fondi per un 1,7 miliardi, derivanti dai risparmi dal numero inferiori di richieste rispetto a quelle previste delleanticipate con Quota 100. Fondi che si aggiungono a un miliardo già congelato per mettere al sicuro la tenuta delle finanze pubbliche. Questi i primi aggiornamenti che emergono dalla bozza della legge di Bilancio 2020 che nei prossimi giorni sarà all'esame del Parlamento, dove non mancheranno divisioni e polemiche anche all'interno della maggioranza giallorossa che sostiene il Governo ...

