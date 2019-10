Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) Leanticipate tramite la100 ed i fondi destinati alle famiglie tornano a riaccendere la discussione interna al governo, che si trova davanti ad una nuovapolitica implicital'esito del recente confronto elettorale in. Non è quindi un caso se gli animi si riaccendano, mentre l'esecutivo procede ad un nuovo confronto interno. Sullo sfondo resta però l'impostazione di una legge di bilancio che non permette certamente grandi margini di cambiamento. Ed è proprio quest'ultimo punto a rischiare di esasperare una situazione che resta delicata e che si trova a fare fronte anche ad una scadenza sempre più vicina. Ladovrà, infatti, essere approvata entro la fine dell'anno. Riforma: la nuovasulla100il confronto elettorale Il governo giallo-rosso si trova quindi a fare i conti con l'esito delle elezioni in, ...

ste_calic : Pensioni: dopo l'Umbria verifica su Manovra 2020, Marattin 'sarà battaglia su quota 100' - StefanoTardugno : RT @claudio_2022: In Italia una pensione lorda di 19mila euro paga in tasse 4.000 euro. 1.000 in Francia 36 in Germania Le pensioni Italian… - marinadivito1 : RT @claudio_2022: In Italia una pensione lorda di 19mila euro paga in tasse 4.000 euro. 1.000 in Francia 36 in Germania Le pensioni Italian… -