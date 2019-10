Paura e apprensione per Marchisio | quattro criminali gli puntano la pistola addosso e gli

Fonte : sportfair

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) Nella serata di ieri, l’ex centrocampista della Juve e la moglie sono stati rapinati damalviventi armati di pistole e cacciavite Se l’è vista davvero brutta ieri sera Claudioche, al momento di uscire di casa insieme alla moglie, si è ritrovato davantimalviventi armati di pistole e cacciavite. Marco Alpozzi/LaPresse L’ex centrocampista della Juventus è stato costretto a consegnare soldi, gioielli e oggetti di valore ai rapinatori che, una volta completato l’assalto, si sono dileguati a bordo di una vettura parcheggiata all’esterno del complesso residenziali situato a Vinovo. Non si conosce l’ammontare del bottino, che si pensa sia comunque ingente.ha poi immediatamente allertato la polizia, denunciando immediatamente l’accaduto. Una rapina orchestrata alla perfezione dai malviventi, che devono ...

la_gattaparda : Allora, quando più niente aiuta si rompono esultando i boccioli dell’albero, allora, quando il timore non più tratt… - Pakisasso1 : @MelissaSattra Avere paura ed essere in apprensione in vista di un intervento è una condizione normale ,sono con te. -