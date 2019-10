Partorisce una bimba a 67 anni dopo essere rimasta incinta in modo naturale FOTO

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) Due nuovi genitori sostengono dila coppia più anziana del mondo ad aver concepitoche una dottoressa in pensione ha partorito unaa 67. La donna, cinese di nome Tian, ha dato alla luce la sua bambina al Zaozhuang Maternity and Child Health Hospital, dove ha lavorato come dottoressa prima della pensione, nella provincia nordorientale di Shandong (vedidella gallery scorrevole in alto, a corredo dell’articolo). Una portavoce dell’ospedale ha dichiarato alla CNN che Tian èinaver applicato le sue conoscenze mediche per auto-somministrarsi i tradizionali trattamenti di fertilità cinesi. La piccola, che pesa 2,5kg, è nata via cesareo ed è stata chiamata Tianci, che significa “dono dal cielo”. “Siamo stati molto fortunati, visto che la mamma era ad un’avanzata età materna e aveva una serie di complicazioni”, ha detto Liu ...

