(Di mercoledì 30 ottobre 2019) Roma – Intorno alle 17 di mercoledì 30, ai, una donna di 37 anni ha perso il controllo del propriondo per circa 10 metri e finendo dentro una griglia di areazione di un parcheggio. La donna è stata portata in ospedale per le cure del caso. L’incidente, nello specifico, ha avuto luogo indel, dove appunto la donna èta con lonel parcheggiopresente in mezzo alla. Per recuperare la donna sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco, arrivati sul posto con un autoscala, e il Nucleo Saf. La donna, ancora cosciente, è stata trasportata dal 118 presso il Policlinico Umberto I, con un codice rosso dovuto solo alla dinamica dell’incidente. Sul luogo dell’incidente sono giunte numerose pattuglie della Polizia Locale, che hanno proceduto con i rilievi del caso al fine di ...

