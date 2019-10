Pallanuoto | Euro Cup 2020 | l’Ortigia si salva | 9-9 con il Vouliagmeni nell’andata dei

Fonte : oasport

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) Che fosse una partita difficile lo si sapeva sin dalla vigilia. È il remake della sfida già vista lo scorso anno. L’Ortigia, nell’andata dei quarti di finale diCup, la seconda manifestazione continentale per club per importanza nellamaschile, siper il rotto della cuffia e agguanta sul 9-9 il: i greci giocano meglio, ma l’orgoglio dei padroni di casa in Sicilia vale il pari. Sono i veterani a guidare i siculi: Gallo e Rossi timbrano una tripletta ciascuno, Giacoppo la rete del pareggio. Ritorno in Grecia il 9 novembre, sarà fondamentale vincere per passare il turno. ORTIGIA-9-9 (2-3, 3-2, 1-3, 3-1) Ortigia: Tempesti, Cassia, Abela, La Rosa, Di Luciano 1, Ferrero, Giacoppo 1, Gallo 3 (1 rig.), Rotondo, Rossi 3, Vidovic, Napolitano 1, Caruso. All. Piccardo: Tzortzatos, A. Basic 1, Kalogeropoulos 2, Gkiouvetsis ...

