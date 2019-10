Pallanuoto | Euro Cup 2019-2020 | Brescia-Miskolc 17-10 I lombardi ipotecano il passaggio

Pallanuoto - Euro Cup 2020 : l’Ortigia si salva - 9-9 con il Vouliagmeni nell’andata dei quarti di finale : Che fosse una partita difficile lo si sapeva sin dalla vigilia. È il remake della sfida già vista lo scorso anno. L’Ortigia, nell’andata dei quarti di finale di Euro Cup, la seconda manifestazione continentale per club per importanza nella Pallanuoto maschile, si salva per il rotto della cuffia e agguanta sul 9-9 il Vouliagmeni: i greci giocano meglio, ma l’orgoglio dei padroni di casa in Sicilia vale il pari. Sono i veterani a ...

Pallanuoto femminile - Europei 2020 : terminate le qualificazioni. Italia con Germania - Francia - Israele : Si sono completate le qualificazioni agli Europei di Pallanuoto femminile del 2020, che si giocheranno a Budapest, in Ungheria, dal 12 al 26 gennaio (in contemporanea al torneo maschile), in una posizione atipica nel calendario a causa delle Olimpiadi di Tokyo 2020: passano Israele, Francia, Germania, Croazia, Serbia e Slovacchia. Il Setterosa, allenato ora dal neo CT Paolo Zizza, è stato inserito nel Gruppo B con Spagna, Olanda e tre delle ...

Pallanuoto femminile - Calendario Europei 2020 : orari - programmi e date dai gironi alla finale : Sono stati sorteggiati i gironi della fase finale degli Europei di Pallanuoto del 2020: a Budapest le due competizioni continentali andranno in scena dal 12 al 26 gennaio. Di seguito il Calendario del torneo femminile con tutte le date delle sfide. Gli orari verranno comunicati in seguito. Le gare di ritorno degli spareggi non si sono ancora disputate, dunque il Calendario presenta i nomi delle coppie che si affronteranno per staccare il pass ...

Pallanuoto - Calendario Europei 2020 : orari - programmi e date dai gironi alla finale : Sono stati sorteggiati i gironi della fase finale degli Europei di Pallanuoto del 2020: a Budapest le due competizioni continentali andranno in scena dal 12 al 26 gennaio. Di seguito il Calendario del torneo maschile con tutte le date delle sfide. Gli orari verranno comunicati in seguito. TORNEO MASCHILE Girone A: Germania, Slovacchia, Croazia, Montenegro Girone B: Romania, Serbia, Olanda, Russia Girone C: Malta, Turchia, Spagna, Ungheria Girone ...

Pallanuoto - Europei Budapest 2020 : Settebello con la Grecia - Setterosa contro l’Olanda : Gli Europei 2020 di Pallanuoto, maschile e femminile, si disputeranno a Budapest, in Ungheria, dal 12 al 26 gennaio, in una posizione atipica nel calendario a causa delle Olimpiadi di Tokyo 2020: sorteggiati i gironi della prima fase anche se le qualificazioni femminili non sono ancora terminate. Il Setterosa, allenato ora dal neo CT Paolo Zizza, è stato inserito nel Gruppo B con Spagna, Olanda e le vincenti degli spareggi Israele-Svizzera, ...

Pallanuoto - Europei 2020 : ufficializzate le 16 partecipanti. Stesse contendenti di Barcellona 2018 : Si sono concluse le qualificazioni agli Europei di Pallanuoto di Budapest 2020, che si giocheranno a gennaio, dato che in estate si terranno le Olimpiadi: completato il quadro delle sedici Nazionali che si contenderanno lo scettro continentale, senza alcuna variazione rispetto alle selezioni impegnate egli Europei di Barcellona 2018. Di seguito l’elenco completo delle 16 formazioni qualificate agli Europei di Budapest ...

Pallanuoto - Euro Cup 20119-2020 : Ortigia ancora col Vouliagmeni - Miskolc per il Brescia : Urna poco favorevole alle formazioni italiane impegnate in Euro Cup di Pallanuoto: nei quarti di finale della seconda competizione continentale per squadre di club l’Ortigia ha pescato, così come accaduto nello stesso turno della scorsa edizione, i greci del Vouliagmeni, mentre il Brescia ha avuto in sorte gli ungheresi del Miskolc, che nei due turni preliminari hanno battuto sia il Posilipo che l’Ortigia. Andata a Siracusa e Brescia ...

Pallanuoto - Euro Cup 2019-2020 : sconfitta indolore per l’Ortigia con il Miskolc : Una sconfitta indolore, visto che la qualificazione ai quarti di finale era già arrivata ufficialmente ieri. Si chiude il girone di Euro Cup di Pallanuoto per l’Ortigia: i siciliani hanno sfiorato l’impresa contro il Miskolc, venendo battuti di misura per 12-11. Migliore in acqua è Napolitano, con tre reti. Miskolc-ORTIGIA 12-11 (2-4, 4-2, 3-4, 3-1) Miskolc: Csoma, B. Banicevic, Krijestorac, Hornyak, A. Nagy 4, Manzi 1, Vadovics 2, Bedo, ...

Pallanuoto - Ortigia da favola! Mediterrani annichilito : siracusani ai quarti di Euro Cup! : Una partita da sogno: l’Ortigia domina la sfida contro gli iberici del Mediterrani, valida per il secondo turno di qualificazione dell’Euro Cup di Pallanuoto, vince per 12-7 (ma a fine terzo quarto lo score era di 11-3) e stacca il biglietto per i quarti di finale, dove attende una delle quattro squadre sconfitte nel terzo turno preliminare di Champions, tra le quali il Brescia. Se ieri era stata la cinquina di Gallo ad essere ...

Pallanuoto - qualificazioni Euro Cup 2019-2020 : Solaris-Ortigia 10-12. Valentino Gallo trascina i siracusani con una cinquina : Serve una cinquina di Valentino Gallo all’Ortigia per vincere la prima gara del secondo turno di qualificazione dell’Euro Cup di Pallanuoto: i siciliani si impongono a Sibenik, in Croazia, per 10-12 contro i padroni di casa del Solaris e domani sfideranno gli iberici del Mediterrani in quella che probabilmente sarà la sfida decisiva per il passaggio ai quarti. Botta e risposta nei primi due quarti tra le due formazioni ed a metà gara ...

Pallanuoto - qualificazioni Champions League 2019-2020 : Sintez Kazan-Brescia 10-7. I lombardi retrocedono in Euro Cup : Retrocede ai quarti di finale di Euro Cup il Brescia, sconfitto per 10-7 in casa dei russi del Sintez Kazan nella gara di ritorno del terzo turno di qualificazione della Champions League di Pallanuoto: i lombardi non riescono a difendere il 13-12 dell’andata ed ora saranno costretti a giocare la seconda competizione continentale per squadre di club. Il Brescia deve mantenere il 13-12 e passa in vantaggio, ma i russi tra fine primo quarto ...

Pallanuoto - Euro Cup 2019-2020 : sorteggiati i gironi - impegni difficili per l’Ortigia : Sono stati sorteggiati nel pomeriggio i gironi per quanto riguarda la seconda competizione per club nel Vecchio Continente di Pallanuoto maschile: l’Euro Cup. Presente una sola squadra italiana che ha superato il preliminare: l’Ortigia. Impegno durissimo per i siciliani, inseriti nel Gruppo E: appuntamento a Sibenik, in Croazia, dove se la vedranno con il Miskolc, il Mediterrani ed i padroni di casa del Solaris. Gare in programma dal ...

Pallanuoto - qualificazioni Euro Cup 2019-2020 : Ortigia-Apoel Larnaca 25-3. I siracusani passano al secondo turno! : La vittoria del Montpellier sul Partizan aveva spianato la strada in mattinata all’Ortigia nel primo turno di qualificazione dell’Euro Cup di Pallanuoto: ai siciliani bastava non perdere contro i modesti ciprioti dell’Apoel Larnaca, ed i siracusani hanno dominato in lungo ed in largo, vincendo per 25-3. Il primo quarto basta ed avanza per indirizzare la sfida: 6-1 e qualificazione ormai in cassaforte. Il resto del match è un ...