Pallanuoto | Champions League 2019-2020 | Mladost-Pro Recco 11-11 Liguri raggiunti

Pallanuoto - Champions League 2019-2020 : Pro Recco-Terrassa 15-5. Liguri dominanti a Bergamo : A Bergamo la Pro Recco è devastante ed annichilisce gli spagnoli del Terrassa per 15-5 nella seconda giornata della fase a gironi della Champions League di Pallanuoto: i Liguri chiudono la pratica in appena otto minuti e nel resto del confronto amministrano allargando man mano il divario con gli iberici. Mattatore della gara Di Fulvio con 6 reti. Nel primo quarto la sfida è subito indirizzata: 5-1 senza appello, con i Liguri che vanno in gol con ...

Pallanuoto - Champions League 2019-2020 : tutto facile per la Pro Recco - 13-9 al Marsiglia : Esordio con vittoria, come previsto, per la Pro Recco nel girone preliminare della Champions League di Pallanuoto maschile. La compagine ligure si è imposta in trasferta in terra francese, battendo per 13-9 il Marsiglia. La banda di Ratko Rudic partiva ovviamente da favorita e, nonostante la qualificazione alla fase finale già ottenuta di diritto come città ospitante, ha dimostrato di voler puntare comunque a queste partite continentali. ...

Pallanuoto LEN Champions League - su Sky tutte le partite della Pro Recco : La Pallanuoto torna protagonista su Sky con i match della Pro Recco nella LEN Champions League 2019/2020, la più importante competizione maschile per club a livello europeo. Nella passata edizione vittoria degli ungheresi del Ferencvaros e terzo posto per la squadra ligure, in gara fino alle semifinali. Sky trasmetterà tutte le partite di Champions League dei...

Pallanuoto - qualificazioni Champions League 2019-2020 : Sintez Kazan-Brescia 10-7. I lombardi retrocedono in Euro Cup : Retrocede ai quarti di finale di Euro Cup il Brescia, sconfitto per 10-7 in casa dei russi del Sintez Kazan nella gara di ritorno del terzo turno di qualificazione della Champions League di Pallanuoto: i lombardi non riescono a difendere il 13-12 dell’andata ed ora saranno costretti a giocare la seconda competizione continentale per squadre di club. Il Brescia deve mantenere il 13-12 e passa in vantaggio, ma i russi tra fine primo quarto ...

Pallanuoto - Champions League 2019-2020 : AN Brescia sfida il Sintez Kazan per conquistare i gironi : Momento già decisivo per la stagione dell’AN Brescia. Dopo aver superato senza patemi il secondo turno preliminare della Champions League di Pallanuoto maschile, i lombardi guidati da Sandro Bovo se la vedranno con il Sintez Kazan nello scontro diretto (andata e ritorno in programma il 21 e 25 settembre) che vale l’accesso ai gironi. Sono stati sorteggiati oggi infatti gli spareggi: compagine italiana che partirà sicuramente da ...

Pallanuoto - Champions League 2019-2020 : varato il calendario definitivo. Pro Recco a Marsiglia all’esordio : In attesa dei sorteggi del terzo ed ultimo turno di qualificazione della Champions League di Pallanuoto, la LEN ha diramato il calendario definitivo del massimo torneo continentale per squadre di club: la Pro Recco, organizzatrice della Final Eight e quindi qualificata di diritto alla manifestazione conclusiva, esordirà nella fase a gironi a Marsiglia. I due gironi giocheranno sempre in giorni differenti: all’andata il Gruppo A giocherà il ...

Pallanuoto - Champions League 2019-2020 : tutto facile per l’AN Brescia che passa il turno battendo anche il Tbilisi : Un tre su tre senza particolari patemi, per una delle squadre più forti ancora escluse dalla fase a gironi. L’AN Brescia supera senza nessun problema il secondo turno di qualificazione della Champions League di Pallanuoto 2019-2020: i lombardi vincono tutte le tre partite in programma in Romania, battendo anche nell’ultima sfida, forse quella meno complicata, i georgiani del Lokomotiv Tbilisi per 18-1. Nikolaidis show con 4 reti, tre ...

Pallanuoto - Champions League 2019-2020 : AN Brescia show - ipotecato il passaggio del turno : Due su due, tutto facile per l’AN Brescia nel gruppo C, preliminare per la Champions League 2019-2020 di Pallanuoto maschile. I lombardi non sbagliano neanche nella sfida con il Barcelona e si impongono nettamente per 12-6, sfruttando una performance decisamente buona soprattutto in zona difensiva. Le reti sono state subite infatti tutte nella fase finale del match. La qualificazione, quando manca solo la partita con la Lokomotiv Tbilisi, ...

Pallanuoto - Champions League 2019-2020 : Ortigia sconfitta all’esordio - Montpellier passa di misura : Una sconfitta con molto amaro in bocca. Inizia male il cammino della rinnovata Ortigia: i siciliani, impegnati in casa nel turno di qualificazione alla Champions League 2019-2020 di Pallanuoto, sono stati battuti, di misura, all’esordio, dal Montpellier per 9-8. Domani alle 19.30 per il riscatto con il Partizan Belgrado. A Siracusa il pubblico di casa può vedere in mostra tutti i nuovi arrivi, a partire dal portierone Stefano Tempesti, uno ...