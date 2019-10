Pagelle e Highlights 9^ giornata : Roma-Milan 2-1 - Dzeko-Zaniolo. Atalanta-Udinese 7-1 - show di Muriel. Torino-Cagliari 1-1 - rossoblù sugli scudi. Lecce-Juve 1-1 - Inter-Parma 2-2 : Pagelle 9 giornata- Ci siamo, 9^ giornata ai nastri di partenze. Tutto pronto per il calcio d’inizio del 9° turno. Aprirà i battenti il match tra Verona-Sassuolo, sfida in programma questa seraalle ore 20:45. Sabato alle ore 15:00 sarà il turno di Lecce-Juventus. Sarri potrebbe attuare una mini rivoluzione, possibile anche l’esclusione di Cristiano Ronaldo dal […] L'articolo Pagelle e Highlights 9^ giornata: Roma-Milan 2-1, Dzeko-Zaniolo. ...

Pagelle e Highlights 10^ giornata : Napoli-Atalanta 2-2 - Ilicic risponde a Milik nel finale. Brescia-Inter 1-2 - Lautaro-Lukaku - nerazzurri in testa : Pagelle 10 giornata- Il Verona supera a sorpresa il Parma al Tardini grazie al gol di Lazovic. Parma arrembante per gran parte della gara, ma veneti abili a reggere botta e a portare a casa 3 punti fondamentali in chiave salvezza. Vince anche l’Inter, grazie ai gol di Lautaro Martinez e Lukaku. Per il belga […] L'articolo Pagelle e Highlights 10^ giornata: Napoli-Atalanta 2-2, Ilicic risponde a Milik nel finale. Brescia-Inter 1-2, ...

LIVE Brescia-Inter 1-2 - Serie A in DIRETTA : i nerazzurri espugnano il Rigamonti grazie ai gol della coppia Lautaro-Lukaku. Pagelle e highlights della partita : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE h 22.58 Le Pagelle della gara. BRESCIA (3-5-2): Alfonso 6; Cistana 5,5, Gastaldello 6 (dal 68′ Martella 6), Mangraviti 5,5 (dal 75′ Ndoj 5,5); Sabelli 6,5, Bisoli 6,5, Tonali 6,5, Romulo 5,5 (dall’86’ Matri sv), Mateju 5,5; Balotelli 5,5, A. Donnarumma 5,5. All Corini 6,5 INTER (3-5-2): Handanovic 6,5; Godin 5, De Vrij 6,5, Skriniar 5,5; Candreva 6, Gagliardini 5,5, ...

LIVE Italia-Isole Salomone 5-0 - Mondiali calcio U17 2019 in DIRETTA : esordio convincente degli azzurrini che calano la cinquina! Pagelle e highlights : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La nostra DIRETTA LIVE termina qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata da parte di OA Sport. 22:54 LE Pagelle DELL’ITALIA: Molla 6; Lamanna 6, Dalle Mura 6, Pirola 6.5, Ruggeri 7; Brentan 6, Panada 6.5, Udogie 6 (dal 46′ Giovane 6); Tongya 7; Gnonto 7.5 (dal 64′ Capone 6.5), Cudrig 7 (dal 85′ Boscolo s.v.). All. Nunziata 7. 93′ FINITA! Italia ...

LIVE Italia-Isole Salomone 5-0 - Mondiali calcio U17 2019 in DIRETTA : esordio convincente degli azzurrini che calano la cinquina! Pagelle e highlights : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 93′ FINITA! Italia batte Isole Salomone 5-0. 90′ Ci saranno tre minuti di recupero. 89′ Attimi finali della partita che hanno ben poco da dire, gli azzurri sono stati bravissimi a gestire la partita con attenzione e serietà. 85′ Ultimo cambio chiamato da Nunziata: esce Cudrig ed entra Boscolo. 81′ GOOOOOOOL ITALIA!!! Capone trovato bene al centro dell’area ...

LIVE Juventus-Fiorentina 2-0 calcio femminile - Supercoppa Italiana 2019 in DIRETTA : le bianconere vincono la loro prima Supercoppa. Pagelle e highlights : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di Juventus-Fiorentina – La presentazione della Supercoppa Italiana di calcio femminile 14:32 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questo match e vi augura un buon proseguimento di giornata. LE Pagelle DELLA FIORENTINA Ohrstrom 6.5, Tortelli 5, Agard 5.5, Arnth 5.5, Guagni 6, Vigilucci 5.5, Adami 5, Breitner 6.5, Parisi 5.5, Bonetti 5, Thogersen 6, ...

LIVE Juventus-Fiorentina 2-0 calcio femminile - Supercoppa Italiana 2019 in DIRETTA : le bianconere vincono la loro prima Supercoppa. Pagelle e highlights : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di Juventus-Fiorentina – La presentazione della Supercoppa Italiana di calcio femminile LE Pagelle DELLA FIORENTINA Ohrstrom 6.5, Tortelli 5, Agard 5.5, Arnth 5.5, Guagni 6, Vigilucci 5.5, Adami 5, Breitner 6.5, Parisi 5.5, Bonetti 5, Thogersen 6, Mauro 6, De Vanna 5.5, Philtjens 6 . All. Cincotta 6 LE Pagelle DELLA JUVENTUS: Giuliani 7, Hyyrynen 6.5, Gama 6.5, Sembrant ...

