Oroscopo del weekend dall' 1 al 3 novembre | Ariete carico di energia | Pesci passionali

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) Ottobre ci sta lasciando eè alle porte. L'del primodi questo nuovo mese non sembra essere negativo, al contrario annuncia giornate positive per la stragrande maggioranza dei segni zodiacali. L', ad esempio, si ritroverà ad affrontare le giornate tra venerdì e domenica con una carica dinon indifferente, così come i nati sotto al segno deipotranno godere di un rinnovato romanticismo. Situazione diversa, purtroppo, per il Capricorno alla continua ricerca di quelle certezze che rendono stabile un rapporto d'amore o lavorativo. Di seguito, i 12 segni zodiacali nel dettaglio.del, daa Vergine- come già anticipato, i nati sotto questo segno si ritroveranno talmente carichi dida essere alla ricerca di un modo produttivo con cui riversarla. Il lavoro andrà a gonfie vele ed i rapporti affettivi non ...

Capricorno_astr : 29/ott/2019: Oroscopo del giorno => Per saperne di più: - Sagittario_astr : 29/ott/2019: Oroscopo del giorno => Per saperne di più: - Scorpione_astro : 29/ott/2019: Oroscopo del giorno => Per saperne di più: -