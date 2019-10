Oroscopo Bilancia | novembre | novità professionali all' orizzonte

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 31 ottobre 2019) È giunto il mese di2019. Scopriamo le previsioni astrologiche per tutti i nati sotto il segno dellacon l'su lavoro, salute e amore. Di seguito le stelle ed i consigli per affrontare nel migliore dei modi le giornate comprese nel periodo tra il primo ed il 302019. Ultimamente avete vissuto dei momenti sottotono a livello salutare, vi siete, infatti, sentiti affaticati. Con Saturno in aspetto negativo vi siete sentiti agitati e questo si è riversato inevitabilmente al livello psico-fisico. Non è stato semplice seguire alcune terapie e questo ha fatto sì che vi mancasse serenità e tranquillità. In campo sentimentale non è stato facile chiarire le situazioni in sospeso, alcune scelte non sono state approvate dal partner. Nel lavoro, con il sole in transito favorevole avete potuto affrontare e risolvere problematiche inerenti all'azienda ed avete ...

