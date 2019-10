Ong Ocean Viking | per Saviano governo peggio di Salvini | ' Buoni a nulla'

Caso Ocean Viking - Matteo Salvini : “Per le navi delle Ong ricomincia la pacchia” : Dopo la decisione del Viminale di offrire un porto sicuro alla nave Ocean Viking è cresciuta la tensione politica in merito alla gestione dell'immigrazione. In particolare Matteo Salvini ha accusato il governo di perseguire un approccio troppo morbido con le navi umanitarie e ha fatto sapere che i sindaci leghisti diranno no ad un eventuale arrivo di migranti. Gran parte delle persone sbarcate saranno ricollocate tra Francia a Germania.Continua ...

Ocean Viking - il Viminale si piega alla Ong : sbarcano 104 migranti. Salvini : "Inaccettabile affronto" : La questione migranti è sempre al centro del dibattito politico. Lo scontro tra maggioranza e opposizione non accenna a a diminuire, dopo la decisione che per i migranti a bordo della Ocean Viking è stato individuato in Pozzallo il porto di sbarco. Lo ha deciso il ministro dell'Interno, Luciana Lamo

Migranti - in 104 sulla Ocean Viking da dieci giorni. La Ong : “Dateci un porto sicuro”. Altri 90 sulla Alan Kurdi : La Ocean Viking in mare da 10 giorni con 104 Migranti salvati. La Alan Kurdi con Altri 90 soccorsi nella giornata di sabato 26. E nessun porto sicuro assegnato dal ministero dell’Interno guidato da Luciana Lamorgese. Nonostante entrambe le navi lo abbiano chiesto all’Italia. E la Commissione europea che fa sapere di essere pronta ad intervenire ma di non aver ricevuto per ora da Roma alcuna richiesta di occuparsi di trovare Paesi ...

Migranti - Ocean Viking in mare da 10 giorni. L'appello della Ong : "Ue ci assegni un porto sicuro" : A bordo ci sono 104 persone, 41 bambini: i più piccoli hanno due e dodici mesi. L'Italia ha ignorato la sua richiesta

Migranti - Ong : un porto per Ocean Viking : 10.15 Sos Mediterranée e Medici senza Frontiere chiedono "a un'ampia coalizione di Stati europei di facilitare urgentemente l'assegnazione di un porto alla Ocean Viking e avviare finalmente un meccanismo di sbarco coordinato, come discusso al vertice di Lussemburgo". La Ocean Viking è ancora bloccata in mare, in attesa di un luogo sicuro dove sbarcare i 104 naufraghi soccorsi al largo della Libia dieci giorni fa. Tra loro due donne incinte, ...

Migranti - Ocean Viking da 10 giorni in mare. L’appello delle Ong : “Chiediamo all’Ue un porto sicuro” : Mentre la nave Ocean Viking rimane da ormai 10 giorni bloccata nel Mediterraneo con 104 naufraghi a bordo, fra cui due donne incinte e 41 minori, Sos Mediterranee e Medici Senza Frontiere lanciano un appello in cui chiedono agli Stati Ue di "facilitare urgentemente l’assegnazione di un porto sicuro e avviare finalmente un meccanismo di sbarco prevedibile e coordinato".Continua a leggere

Due Ong chiedono un porto sicuro per i migranti della Ocean Viking : Sos Mediterranee e Medici Senza Frontiere chiedono ad un'ampia coalizione di Stati europei di "facilitare urgentemente l'assegnazione di un porto alla Ocean Viking" e "avviare finalmente un meccanismo di sbarco prevedibile e coordinato, come discusso a inizio ottobre durante il vertice di Lussemburgo". La Ocean Viking, nave di soccorso gestita in collaborazione dalle due Ong, è ancora bloccata in mare, in attesa di sbarcare i 104 naufraghi ...

Migranti - le Ong spina nel fianco del Governo (che fa finta di non vedere la Ocean Viking) : Il neo ministro dell'interno Lamorgese apre un dialogo ma da cinque giorni costringe in mare cento Migranti salvati dalla...

Migranti - la Ocean Viking : "Dateci un porto". E la Libia chiede aiuto alle Ong per i salvataggi : Sbarcate a Lampedusa 200 persone, 108 invece in Calabria. L'appello dell'Unhcr agli Stati europei: "Nel 2019 su 80mila arrivi, un quarto sono minori, molti senza genitori"

Su Ocean Viking 176 migranti. L'Ong : "Dateci un porto sicuro" : Mauro Indelicato In due distinte operazioni di recupero, L'Ong francese Sos Mediterranée ha fatto salire a bordo della Ocean Viking complessivamente 176 migranti: "L'Ue ci assegni un porto in cui sbarcare" Sono adesso per 176 i migranti a bordo della Ocean Viking, la nave dell’Ong Sos Mediterranée che, da alcuni giorni, è di nuovo nel Mediterraneo per condurre le missioni in mare assieme a Medici Senza Frontiere. I 176 migranti sono ...

Rugby - Mondiali 2019 : Stati Uniti-TOnga 19-31. Vittoria con bonus per gli oceanici - a secco i nordamericani : Si chiude anche la Pool C alla Coppa del Mondo di Rugby in corso in Giappone, che oggi vedrà esaurirsi la prima fase a gironi: nell’ultima gara del raggruppamento Tonga batte gli Stati Uniti per 31-19, chiudendo così al quarto posto, mentre gli americani concludono la rassegna iridata con cinque sconfitte. Nel primo tempo iniziano meglio gli oceanici, che vanno in meta per primi con Siegfried Fisiihoi al 16′, mentre Sonatane Takulua ...

Ocean Viking - la nave Ong sbarca a Messina 182 immigrati : E' arrivata al porto di Messina la nave Ocean Viking con 182 migranti a bordo, tra cui donne e bambini. L'imbarcazione di Sos Mediterranè e Medici senza frontiere attraccherà tra poco sulla banchina del Molo Norimberga. I profughi saranno quindi trasferiti all'hotspot di Bisconte. La decisione di in

Ocean Viking sbarca domani a Messina - Salvini : “Governo del tradimento apre le porte a un’altra Ong” : La nave delle ong Ocean Viking, con 182 persone a bordo, sbarcherà a Messina. A causa del maltempo, che rallenta la navigazione, il natante potrebbe arrivare al porto siciliano non prima dio domani mattina. Salvini attacca: "Il governo del tradimento apre le porte a un'altra Ong. Gli italiani non lo dimenticheranno".Continua a leggere

LIVE Inghilterra-TOnga - Mondiali rugby 2019 in DIRETTA : gli oceanici provano il colpaccio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.50 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Inghilterra e Tonga, match valido per la Pool C della Coppa del Mondo di rugby: alle ore 12.15 italiane, scatterà per queste due Nazionali la rassegna iridata della palla ovale con uno scontro che si preannuncia importantissimo. Il programma completo della sfida Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida ...