OnePlus 7 e OnePlus 7 Pro si aggiornano in beta con un mucchio di novità

A pochi giorni dal lancio di OnePlus 7T e OnePlus 7T Pro, è già ora di parlare di OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro: scopriamo le ultime indiscrezioni trapelate direttamente dalla Cina su SoC e connettività 5G.

OnePlus conferma che Android 10 sul OnePlus 7 Pro 5G arriverà non prima del Q1 del 2020

Se si vuole proteggere OnePlus 7T con un accessorio originale, ad oggi le possibilità sono limitate alle classiche cover che OnePlus ha sempre offerto

Un interessante concept video basato su render ufficiali mostra come saranno i nuovi OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro

MediaWorld lancia le nuove offerte degli X-Days, che saranno valide solo online fino al 3 novembre con consegna standard gratuita: scopriamo insieme tutti gli sconti riguardanti smartphone, tablet Android e wearable.

OnePlus Launcher 4.1 è stato rilasciato ufficialmente, con due importanti novità che faranno felici gli utenti sportivi e che amano la personalizzazione.

OnePlus Launcher segue questa tendenza di OxygenOS e continua ad arricchirsi di nuove funzionalità con ogni aggiornamenti. Ora la società sta aggiungendo al Launcher una nuova scheda per il tracciamento del corriere traccia le consegne.

OnePlus pubblica e cancella un tweet contro Google e l'incapacità dei suoi Pixel 4 e Pixel 4 XL di mantenere il refresh del display a 90 Hz

JerryRigEverything torna su OnePlus 7T con il teardown, ossia lo smontaggio mirato a saggiarne la costruzione e la riparabilità in caso di necessità

OnePlus comunica la disponibilità di un nuovo aggiornamento beta per OnePlus 7 e OnePlus 7 Pro, i suoi ormai ex-top di gamma, contraddistinto dalla versione Open beta 4.

OnePlus 7T, Huawei Watch GT, MediaPad M5 Lite e MediaPad T5 si aggiornano ancora in Europa: le novità non sono tante, ma comunque interessanti

Tra non molto in India inizierà il festival delle luci. Noto anche come Diwaii, questa festività è una delle più sentite nel paese e spesso le case produttrici di smartphone propongono grandi sconti proprio per tale occasione. Anche OnePlus ha deciso di unirsi, ma non si è limitata ad un abbassamento di prezzo. La società […]

A pochi giorni dal lancio di OnePlus 7T e OnePlus 7T Pro, è già ora di parlare di OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro: scopriamo le ultime indiscrezioni trapelate direttamente dalla Cina su SoC e connettività 5G.

OnePlus 5 e OnePlus 5T si aggiornano alla OxygenOS 9.0.9 in versione stabile con le patch di sicurezza di ottobre e la risoluzione di un serio problema.