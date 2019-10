Oltre la Soglia - Gabriella Pession a Blogo : "Tosca entrerà nel cuore perché è un personaggio umano. Con questa serie - vogliamo scardinare un tabù" (Video) : Gabriella Pession è la protagonista di Oltre la Soglia, la nuova serie tv di Canale 5 che avrà inizio mercoledì 6 novembre, in prima serata.Gabriella Pession interpreterà la parte di Tosca Navarro, un primario di un reparto all'avanguardia nella cura di adolescenti con disagi psichici, la migliore nel suo campo, che, però, nasconde un segreto: un passato difficile e una diagnosi di schizofrenia.prosegui la letturaOltre la Soglia, Gabriella ...

Rai 1 va «Oltre la Soglia» con la prima tv di La La Land : La La Land La serata di mercoledì è quella dove Rai 1 risulta più attaccabile. Persa a vantaggio della concorrenza la Champions League in chiaro, il terzo giorno della settimana è un po’ l’anello debole dell’ammiraglia di Viale Mazzini, costretta ripiegare su film che, nella migliore delle ipotesi, agguantano il 15% di share. Qualche exploit è possibile (il 9 ottobre Il diritto di contare ha raggiunto il 20.45%), ma – per ...

Oltre la soglia - il trailer e le immagini della nuova serie con Gabriella Pession : Tosca Navarro è il nuovo personaggio interpretato da Gabriella Pession, protagonista di Oltre la soglia @Oltrelasogliatv la nuova serie medical di Canale 5, che andrà in onda da mercoledì 6 novembre, in prima serata. La nuova fiction, dai toni asciutti e ironici, con una colonna sonora attuale e accattivante, ha il coraggio di affrontare ed esplorare temi duri e scottanti, rompendo il muro di silenzio che circonda le malattie psichiatriche, ...

Oltre La Soglia - Prima Puntata : Il Segreto di Tosca! : Oltre la Soglia, trama Prima Puntata: Tosca, neuropsichiatra infantile, infrange ogni regola per curare i suoi pazienti. Ma anche lei nasconde un Segreto… Nell’autunno di Canale 5 ci sarà anche la fiction Oltre la Soglia ad appassionare i telespettatori in Prima serata. La serie tratta le vicende di Tosca, interpretata da Gabriella Pession, la quale deve fare i conti con le difficoltà del suo lavoro ed anche con la sua complessa ...

'Oltre la soglia' - la nuova serie Mediaset al via il 6 novembre : Si intitola "Oltre la soglia" la nuova serie Mediaset che andrà in onda su Canale 5 a partire da mercoledì 6 novembre per sei prime serate. Protagonista assoluta sarà Gabriella Pession (che rivedremo su Rai 2 nel 2020 per la terza stagione de La porta rossa con Lino Guanciale, Valentina Romani e Pierpaolo Spollon). La serie di Mediaset, che racconta la vita di alcuni ragazzi in un centro di neuropsichiatria romano, si scontrerà sul piano ...

Oltre la soglia - con Gabriella Pession - in viaggio tra le giovani menti fragili : “Una serie necessaria” : Una psichiatra atipica, dura, sregolata e fuori dagli schemi, eppure dotata di un intuito eccezionale che le permette di affrontare e risolvere le problematiche di un gruppo di adolescenti che soffrono di disturbi psichici. E’ Tosca Navarro, il nuovo personaggio interpretato da Gabriella Pession, protagonista di Oltre la soglia @Oltrelasogliatv la nuova serie medical di Canale 5, che andrà in onda da mercoledì 6 novembre, in prima serata: ...

Oltre la soglia - Gabriella Pession racconta una sua grande paura : Oltre la soglia: quando va in onda la serie e cosa pensa Gabriella Pession Oltre la soglia, la nuova serie tv di Canale5, andrà in onda mercoledì 6 novembre in prima serata. Gabriella Pession interpreterà i panni della protagonista, Tosca Navarro, una neuropsichiatra impegnata nel difficile ruolo di salvare dei ragazzi da malattie psichiatriche prima che diventino croniche. Gabriella Pession su Tv Sorrisi e Canzoni ha svelato però un suo ...

Oltre la Soglia : la conferenza stampa in diretta : [live_placement] Oggi, domenica 20 ottobre 2019, a partire dalle ore 16:30, si svolgerà la conferenza stampa di presentazione della serie tv Oltre la Soglia, con Gabriella Pession e Giorgio Marchesi, diretta da Monica Vullo e Riccardo Mosca, in onda prossimamente su Canale 5.Oltre la Soglia: la serieprosegui la letturaOltre la Soglia: la conferenza stampa in diretta pubblicato su TVBlog.it 20 ottobre 2019 16:50.

Data - trama e promo di Oltre la Soglia su Canale5 : Gabriella Pession è una neuropsichiatra fuori dal comune : Una protagonista fuori dal comune per Oltre la Soglia su Canale5, nuovo prodotto Mediaset che vedremo prossimamente sul piccolo schermo. In attesa di vederla ne La Porta Rossa 3, Gabriella Pession veste i panni di un primario del reparto di neuropsichiatria infantile ma con un intuito fuori dal normale, ma dotata di una spiccata empatia verso i suoi giovani e problematici pazienti. La storia segue le vicende quotidiane di Tosca Navarro; ...