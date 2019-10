Olimpiadi Tokyo 2020 – Dalla capitale una dura presa di posizione contro lo spostamento

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Minsk 2019 : la prima tappa verso le Olimpiadi di Tokyo : Archiviati i Campionati Europei 2019 di Apeldoorn, è già tempo di Coppa del Mondo. Il primo appuntamento da qui ai Mondiali del 2020 è quello di Minsk. La capitale della Bielorussia, protagonista quest’anno degli European Games, ospiterà da venerdì 1 novembre a domenica 3 la tappa inaugurale di questo percorso decisivo anche in prospettiva dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020. L’Italia si presenta da Nazione primatista in carica ...

Tokyo 2020 - in Giappone alle prossime Olimpiadi arrivano i taxi robot : Possiamo affermare che il Giappone è il posto migliore per le innovazioni tecnologiche, l'Asia orientale è una zona che ha attirato le economie occidentali, la manodopera a buon mercato ha spinto molte aziende occidentali a delocalizzare le proprie attività nel continente asiatico. Il Giappone nell'immediato dopoguerra è diventato una delle principali potenze mondiali sviluppando una serie di innovazioni tecnologiche che hanno rivoluzionato il ...

Tuffi - Francesca Dallapè : “Le Olimpiadi di Tokyo 2020 non sono un obiettivo facile - ma io e Tania Cagnotto ci crediamo” : Rimettersi in discussione e provare a realizzare un sogno. sono queste le aspettative di Tania Cagnotto e di Francesca Dallapé che, in coppia, hanno fatto sognare l’Italia dei Tuffi, conquistando l’argento dai tre metri synchro nelle Olimpiadi di Rio 2016, nonché i due secondi posti nei Mondiali a Roma nel 2009 e a Barcellona nel 2013, senza dimenticare l’incetta di medaglie dal 2009 al 2016 nelle rassegne continentali, ...

Ciclismo - Olimpiadi 2020 : Italia a Tokyo con 5 uomini! Contingente pieno per gli azzurri - squadra per Vincenzo Nibali. Tutti i qualificati : L’Italia sarà presente alle Olimpiadi di Tokyo 2020 col Contingente pieno. Ora è davvero ufficiale, la stagione di Ciclismo su strada si è definitivamente conclusa e la UCI ha comunicato i ranking per la qualificazione ai prossimi Giochi. Le prime sei Nazioni si potranno presentare nel Sol Levante con cinque uomini a testa, quelle dal settimo al tredicesimo posto della classifica saranno costrette ad avere soltanto quattro ciclisti, poi ...

Ciclismo - Olimpiadi 2020 : Italia qualificata col contingente pieno! 5 uomini e 4 donne volano a Tokyo : Ora è davvero ufficiale: l’Italia di Ciclismo sarà presente alle Olimpiadi di Tokyo 2020 con il contingente completo per quanto riguardo il Ciclismo. Oggi sono stati comunicati i ranking di qualificazione al termine della stagione sulle due ruote e la nostra Nazionale volerà in Giappone con 5 uomini e con 4 donne. Gli uomini hanno chiuso in seconda posizione alle spalle del Belgio mentre le donne si sono prese la piazza d’onore ...

Olimpiadi Tokyo 2020 : le gare di maratona e di marcia si disputeranno a Sapporo : Ci sono novità dal Giappone relativamente all’organizzazione delle gare delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il CIO ha annunciato che le prove della maratona e della marcia saranno spostate a Sapporo. Questo cambiamento è legato al problema della temperatura che potrebbe essere rilevante nel corso dei Giochi. Si teme, infatti, il gran caldo e pertanto avallare il trasferimento nell’area di Hokkaido, dove notoriamente la colonnina di ...

Volley femminile - Qualificazioni Olimpiadi 2020 : definite date - sedi e squadre dei tornei continentali. In palio 5 pass per Tokyo : Ci sono ancora cinque posti per il torneo di Volley femminile alle Olimpiadi di Tokyo 2020, sette squadre si sono già assicurate il pass per i Giochi mentre le altre cinque formazioni meritevoli della passerella a cinque cerchi usciranno fuori dai tornei di qualificazione su base continentale che si disputeranno a gennaio 2020. La FIVB ha comunicato le date e le sedi dei cinque tornei preolimpici, sono state rese note anche le Nazionali che ...

Volley - Qualificazioni Olimpiadi 2020 : definite date - sedi e squadre dei tornei continentali. In palio 5 pass per Tokyo : Ci sono ancora cinque posti per il torneo di Volley maschile alle Olimpiadi di Tokyo 2020, sette squadre si sono già assicurate il pass per i Giochi mentre le altre cinque formazioni meritevoli della passerella a cinque cerchi usciranno fuori dai tornei di qualificazione su base continentale che si disputeranno a gennaio 2020. La FIVB ha comunicato le date e le sedi dei cinque tornei preolimpici, sono state rese note anche le Nazionali che ...

Annuncio shock della Rusada : “Alla Russia sarà vietata la partecipazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020” : Un Annuncio shock arriva dall’agenzia antidoping russa, la Rusada, sulla questione “positività” nel Paese dell’Est. Stando a quanto riferito dal direttore dell’agenzia citata Yuri Ganus, la posizione è decisamente critica: “Credo che alla rappresentativa olimpica della Russia verrà vietato di prendere parte a Tokyo 2020. E penso che la stessa cosa accadrà per i Giochi invernali di Pechino 2022“, sono ...

Golf : Rory McIlroy rappresenterà l’Irlanda alle Olimpiadi di Tokyo 2020 : Rory McIlroy e il sogno olimpico di Tokyo 2020. Nel corso di un’intervista alla vigilia del PGA Championship a Bethpage Black, il 30enne nativo di Holywood, sobborgo di Belfast (Irlanda del Nord), ha ammesso che parteciperà alle Olimpiadi 2020 di Tokyo e che lo farà con i colori dell’Irlanda e non con quelli della Gran Bretagna. Il quattro volte campione Major di Golf dunque, dopo la mancata partecipazione ai Giochi di Rio 2016 per ...

Olimpiadi Tokyo 2020 – Il nuovo stadio nazionale fra le bellezze della città : simbolo che unisce passato - presente e futuro del Giappone [GALLERY] : A Tokyo sta per essere completato il nuovo stadio nazionale in vista delle Olimpiadi 2020: un simbolo che unisce passato, presente e futuro del Giappone e si unisce alle altre meraviglie della città Nel 2020 i riflettori di tutto il mondo saranno puntati sulla capitale nipponica, sede degli attessimi giochi olimpici. Tra gli interventi messi in atto per rendere l’appuntamento sportivo indimenticabile, sono in fase avanzata i lavori di ...

Olimpiadi 2020 – Tokyo - niente maratona : troppi 40 gradi - si corre a Sapporo. E scoppia la polemica : Il CIO ha deciso di spostare la maratona di Tokyo 2020 nella città di Sapporo, a causa dei 40° gradi estivi di Tokyo: la governatrice dell’area di Tokyo non la prende bene Il Comitato olimpico internazionale ha deciso di spostare la maratona (e la marcia) delle Olimpiadi di Tokyo 2020 a Sapporo, nell’isola di Hokkaido, per motivi climatici. In effetti, i 40° con l”85% di umidità che Tokyo raggiunge in estate sono ...

