Offerta Xbox One X al prezzo più basso di sempre da GameStop | come approfittarne

(Di mercoledì 30 ottobre 2019)One X è al momento la console più potente tra quelle presenti sul mercato. E quella più performante mai apparsa nella storia del gaming. Merito di un'architettura snella e al tempo stesso solidissima, che permette alla macchina da gioco di casa Microsoft di offrire agli appassionati un aspetto grafico senza precedenti, portando le prestazioni dei videogame a risoluzioni e dettagli sensibilmente maggiori non solo rispetto adOne "liscia", ma anche in confronto ai device della concorrente Sony - quindi PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro. Naturale allora che i fan dei tecnicismi possano essere tentati dall'acquisto di unaOne X, magari in attesa di mettere le mani in futuro sulle console next-gen, vale a dire le già chiacchieratissimeScarlett e PlayStation 5, entrambe attese nei negozi nel corso delle feste natalizie del prossimo anno. Gli stessi fan a cui è ...

