Odio sui social | Pucciarelli Lega | “Commissione Segre di parte | non considera

Insulti sui social - Faraone (Iv) accusa Lega e FdI : “Trasformate Paese in fabbrica d’Odio”. Scoppia la bagarre in Senato : “Avrei voluto che sulla proposta di Liliana Segre ci fosse l’unanimità, ma il problema è che la Lega si fa scrivere le mozioni da Luca Morisi. Voi e Fratelli d’Italia avete trasformato il Paese in una fabbrica dell’odio“. È l’accusa che muove il Senatore di Italia Viva, Davide Faraone, ai colleghi leghisti e a quelli di FdI durante la discussione sulla proposta, a prima firma Liliana Segre, sulla creazione di ...

Emma Marrone sugli haters : 'Quattro sfigati che sputano Odio sui social - certifichiamoli' : Ieri, domenica 27 ottobre, Emma Marrone è tornata in Tv dopo un lungo periodo d'assenza: è "Che tempo che fa" la trasmissione che ha scelto la salentina per promuovere il suo nuovo album sul piccolo schermo. Fabio Fazio ha chiesto alla sua ospite come sta oggi e soprattutto cosa risponde a chi ha messo in dubbio il problema di salute che ha avuto: la cantante ha chiesto che tutti gli account social vengano certificati, in modo che anche gli ...

Emma Marrone : Gli haters? Quattro sfigati che riversano Odio sui social : Per la sua prima intervista televisiva dopo la malattia, Emma Marrone ha scelto Che tempo che fa e, a tu per tu con Fabio Fazio, la cantante salentina ha parlato del suo disco “Fortuna”, del periodo difficile e degli attacchi degli haters, che non l’hanno lasciata in pace nemmeno dopo l’annuncio dei problemi di salute. Emozionata per questa prima apparizione televisiva, Emma è tornata con un album “personale”, che comprende, oltre al pezzo ...

Insulti sui social a Liliana Segre - Conte : “Introdurre norme contro il linguaggio dell’Odio” : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è intervenuto sugli Insulti che quotidianamente riceve sui social la senatrice a vita Liliana Segre: "Dobbiamo lavorare tutti insieme per scacciare l'Italia brutta, scacciare il linguaggio dell'odio e inviterò tutte le forze politiche rappresentate in Parlamento per introdurre delle norme per contrastare il linguaggio dell'odio a tutti i livelli”.Continua a leggere

Liliana Segre insultata sui social. Conte annuncia norme contro il linguaggio d'Odio online : "Dobbiamo lavorare tutti insieme per scacciare l'Italia brutta, quella che invia centinaia di messaggi alla senatrice Liliana Segre. Dobbiamo scacciare il linguaggio dell'odio e inviterò tutte le forze politiche rappresentate in Parlamento per introdurre delle norme per contrastare il linguaggio dell'odio a tutti i livelli, nel dibattito pubblico e nelle comunicazioni via social". Lo ha detto il presidente del consiglio, Giuseppe Conte, ...

Roma - denunciato per minacce aggravate dall’Odio razziale l’uomo che insultò Juan Jesus sui social. Daspo di tre anni : minacce aggravate da odio razziale e stalking. Sono le accuse mosse al presunto autore delle scritte razziste che a fine agosto comparvero sul profilo Instagram del difensore della Roma Juan Jesus. l’uomo, di Civitavecchia, è stato denunciato dai poliziotti della Digos. È stato anche sottoposto a Daspo per 3 anni. Per la verità la Roma aveva promesso un “Daspo a vita” all’uomo che si era scagliato contro il suo difensore. “Il gestore di ...

EpisOdio schock a Valle Aurelia : 13enne muore cadendo da balcone - ipotesi è suicidio : Roma – Sciagura a Roma, l’ennesima, con protagonista una giovanissima. Una 13enne è deceduta ieri sera volando giù dal nono piano di un palazzo sito in Via di Valle Aurelia. Sul caso indaga la Polizia di Stato: tra le ipotesi in campo, purtroppo, vi sarebbe anche quella del suicidio. L'articolo Episodio schock a Valle Aurelia: 13enne muore cadendo da balcone, ipotesi è suicidio proviene da RomaDailyNews.

Imma Tataranni anticipazioni 2°episOdio : il procuratore indaga sui traffici delle ecomafie : Proseguono su Rai Uno le serate all'insegna del giallo con i casi di 'Imma Tataranni - Sostituto procuratore', la serie poliziesca in sei puntate in onda dal 22 settembre. Nuovi misteri attendono il tenace e inflessibile magistrato della Procura di Matera. Dopo aver risolto il primo intricato caso nell'episodio 'L'estate del dito', il sostituto procuratore dovrà indagare su un nuovo omicidio. Domenica 29 settembre verrà trasmesso il 2°episodio ...