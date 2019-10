Obbligo vaccini scuola | scadenza e come evitare sanzioni

Fonte : termometropolitico

(Di mercoledì 30 ottobre 2019)Facciamo il punto sulla questione dell’, anche e soprattutto con riferimento alla legge Lorenzin sulla prevenzione vaccinale e i correlati doveri genitoriali. Siamo infatti in prossimità di importanti scadenze: ecco allora cosa ricordare permulte e. Se ti interessa saperne di più sul certificato medico insonnia,averlo e benefici, clicca qui.: il contesto attuale e i rischi per i genitori La fine di questo mese, ovvero il 31 ottobre, è il termine entro cui dirigenti scolastici e genitori debbono conformarsi alle disposizioni di legge in materia di. In particolare i presidi hanno il dovere di render note, alle Asl territoriali, le classi che hanno più di due minori non vaccinati. La legge vigente prevede multe, ovvero...

AnnaMariaCastel : RT @SuperElis2: In quei laboratori lui non si farebbe neanche un panino...ma dai.?? Ridiamo per non piangere. Intanto @MinisteroSalute l'o… - Patty_Rose_L : RT @Graziel65255465: I figli allo stato! Questo è quello che vuole il presidente Regione Emilia-Romagna, dopo #Bibbiano e prima ancora l’ob… - carlopagliani : RT @CLiVaToscana: Zero controlli, zero sicurezza! @Mov5Stelle fra una batosta elettorale e l’altra ricordatevi di abolire l’obbligo vaccina… -