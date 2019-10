Terremoto Centro Italia : domani Norcia ricorda il sisma del 30 ottobre 2016 : In occasione dell’anniversario del Terremoto che ha colpito il Centro Italia il 30 ottobre 2016, domani il ministro ai Beni culturali, Dario Franceschini, si recherà in visita presso i cantieri della Basilica di San Benedetto e della concattedrale di Santa Maria Argentea, interessate dai lavoro di rimozione delle macerie. Come ogni anno, domani alle 07:40, la comunità si ritroverà in piazza San Benedetto per un momento di riflessione e ...

Umbria - scossa di terremoto su Cascia - avvertita a Norcia : Una modesta scossa di terremoto è stata rilevata oggi 28 ottobre 2019, precisamente alle 08.14, sull'Appennino centrale tra Umbria e Lazio. Secondo i dati rilevati dall'INGV si è trattato di un...

Terremoto oggi - nuova scossa in Umbria la terra trema la terra a Norcia : Una nuova scossa di Terremoto è stata registrata dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma. La scossa, di magnitudo 2,2, è avvenuta alle ore 7,21 e ha interessato la provincia di Perugia e in particolare Norcia. I comuni interessati dall’evento sismico sono stati Preci, Cascia, Poggiodomo. La scossa è avvenuta a una profondità di chilometri 9 dalla crosta terrestre. Subito dopo la prima scossa è ...

Terremoto fra Sicilia e Calabria M 3.8/ Ingv ultime scosse : sisma anche a Norcia : Terremoto fra Sicilia e Calabria M 3.8, Ingv ultime scosse: sisma verificatosi nella tarda serata di ieri anche a Norcia, provincia di Perugia

Terremoto : si ricostruisce la torre civica di Norcia : Sono iniziati oggi i lavori di ricostruzione della torre civica di Norcia, con una grande gru è stata già posizionata a ridosso del cantiere. A darne conferma all’ANSA è il direttore dei lavori, Stefano Podestà. “L’obiettivo è di far risuonare quanto prima le campane in questa città” ha detto. “Da appalto abbiamo 336 giorni – ha aggiunto -, ma se le condizioni generali e climatiche ci assistono speriamo di ...

Terremoto vicino a Macerata - paura nella notte : epicentro tra Castelsantangelo - Norcia e Arquata : Ancora una scossa di Terremoto registrata nella notte in provincia di Macerata. La scossa di magnitudo 3.0 è stata registrata dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia nella...

Marche : scossa di terremoto nella notte avvertita tra Ascoli e Norcia : Una moderata scossa di terremoto è stata avvertita nel cuore della notte, precisamente alle 03.28 di oggi 22 settembre 2019, sull'Appennino centrale delle Marche. Stando ai dati giunti dai...

Paura a Norcia - diversi terremoti registrati in poche ore : Gabriele Laganà Da alcuni giorni è in atto uno sciame sismico nel Centro Italia, in particolare nella zona di Norcia. Il terremoto più forte, di magnitudo 3.3, è stato registrato nella serata di ieri a 3 km dalla città umbra Per le popolazioni di Umbria e Marche l’incubo del terremoto senza non avere fine. Tra la serata di ieri e questa mattina, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato diverse scosse, la più ...

Terremoto Centro Italia : nuova scossa a Norcia [MAPPE e DATI] : Una nuova scossa di Terremoto è stata registrata poco fa in Centro Italia. La scossa, di magnitudo 3.3, si è verificata alle ore 21.36. L’epiCentro è stato localizzato a Norcia, in provincia di Perugia, mentre l’ipoCentro a soli 9.9 Km di profondità. Non si registrano danni a persone o cose. L'articolo Terremoto Centro Italia: nuova scossa a Norcia [MAPPE e DATI] sembra essere il primo su Meteo Web.

