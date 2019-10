No di Montesilvano alla fusione per Nuova Pescara | meglio città metropolitana

Fonte : abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 30 ottobre 2019)- Esiste una montesilvanesità? "Certo che esiste, anche se nel tempo la nostra città è stata 'terra di conquista'.non vuole perdere la sua identità. Una città di 60mila abitanti ha il diritto di vivere in piena autonomia". Così il presidente del Consiglio comunale diErnesto De Vincentiis, a proposito delle polemiche sull'istituzione della, frutto di unache, a suo parere, "non porterebbe benefici". "Noi siamo da sempre contrari, insieme a Spoltore - dice - Il minimo è che la legge, nata quattro anni dopo il referendum, venga rivista: bisogna rivederla totalmente, prima di cancellare due realtà comee Spoltore". Per discuterne De Vincentiis, in accordo con il sindaco Ottavio De Martinis, aveva ottenuto un incontro con la maggioranza ...

notiziedabruzzo : Attivita’ storiche a #Montesilvano, il sindaco De Martinis consegna targa 40 anni alla Lavanderia Marisa.… - Paolo9081 : Del convegno di Montesilvano non ne ha parlato nessuno della lega, non basta parlare alla pancia del popolo, non b… - fracchio_ : RT @moschettopres: Grazie alla @brazorf_ajejeje - mobile, siamo nella ridente Montesilvano. Operativi -