Nirmal Purja | l' alpinista che ha scalato i 14 ottomila in 6 mesi

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) Sulla carta il Project Possible dall’nepaleseera qualcosa di impossibile. Completare in meno di 7l’ascesa dei 14sulla terra. Quello che nel 1986 Reinhold Messner per primo era stato capace di portare a termine in 16 anni, 3e 19 giorni e che 11più tardi il polacco Jerzy Kukuczka aveva completato in 7 anni, 11e 14 giorni (record che nel 2013 è stato migliorato di poco più di un mese dal sud coreano Kim Chang-Ho). Eppure la determinazione di questo ragazzo nepalese di 36 anni è andata oltre ogni aspettativa. Il 29 ottobre il progetto si è compiuto con la conquista del Shisha Pangma, il 14º e ultimo(anche per altezza: 8028 m)dae il suo team di fortissimi sherpa: Lakpa dendi Sherpa, Galjen Sherpa, Gesman Tamang e Mingma David Sherpa. Quest’ultimo, a ...

