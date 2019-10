NBA Live 20 è stato cancellato

Fonte : eurogamer

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) NBA20 di EA Sports èufficialmente. È la quarta volta in dieci anni che EA non pubblica il suo gioco di basket di punta.Come riporta Polygon, la pausa consentirà a EA di preparare il gioco del prossimo anno per il lancio su sistemi di nuova generazione. L'amministratore delegato di EA, Andrew Wilson, ha detto:"In questa stagione non lanceremo un nuovo prodotto NBAHD. Invece, stiamo espandendo la nostra visione, appoggiandoci duramente alle nuove piattaforme all'avanguardia e prendendoci il tempo per assicurarci di offrire opportunità ai nostri giocatori".Leggi altro...

