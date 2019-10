Napoli sbatte contro Atalanta | 2-2 al San Paolo

Fonte : ilfogliettone

(Di giovedì 31 ottobre 2019) Ilal Sanuna solidache recupera per due volte lo svantaggio terminando la gara valida per la 10a giornata sul 2-2. Inizio deciso degli azzurri in vantaggio al 16' con Maksimovic ma nel finale di tempo arriva il pari di Freuler. Nella ripresa, minuto 71, Milik inpiede riporta avanti gli azzurri ma all'87' Ilicic pareggia i conti. In classifica l'mantiene la terza posizione con 21 punti, 3 in più del. Inizio arrembante del. Al 1', su azione partita da corner, Koulibaly svetta di testa, il tiro centrale è facile preda di Gollini. Passa una manciata di secondi e Milik si trova sul destro la palla dell'1-0, Gollini si salva di piede.alle corde: percussione di Lozano fermato per un offside. Al 7' break dei nerazzurri, tiro velenoso su punizione di Ilicic con palla che rimbalza davanti a Meret che respinge, Gosens ...

