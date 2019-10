Napoli | pestato dal branco perché non era del quartiere | arrestati nove ragazzini

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) Non era dele quindi per il– settetra i 16 e i 17 anni e due maggiorenni – doveva essere punito. E per questo lo scorso luglio un 19enne è stato vittima a Brusciano () di un pestaggio: accerchiato e colpito caschi e cinghie. Gli assalitori – con qualche precedente, come guida senza patente – si erano vantati in una chat di Whatsapp dell’aggressione che è costata una prognosi disettimane alla vittima. Proprio quelle conversazioni ha permesso agli inquirenti di chiedere le misure cautelari. I due maggiorenni sono ai domiciliari, i minorenni in comunità come chiesto dalla procura per i minorenni e dalla procura di Nola. La vittima, circondata dal, aveva tentato la fuga ma era stata inseguita. Solo grazie all’aiuto di una donna del, che lo aveva fatto rifugiare in casa sua, si è evitato il peggio. Per ...

