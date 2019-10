Napoli | moto contro auto | 20enne perde la vita in un incidente stradale

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 30 ottobre 2019)mortale nella notte a San Sebastiano al Vesuvio, in provincia di: un giovane di soli vent'anni ha perso lamentre percorreva Via della Libertà a bordo del suo scooter. Il tremendo impatto I fatti si sono verificati questa notte a San Sebastiano al Vesuvio, celebre comune dell'hinterland partenopeo: Giuliano Finicelli stava facendo ritorno a Cercola, dove viveva insieme ai genitori, dopo aver trascorso la serata nel pub gestito dalla sua famiglia. Il giovane, poco più che ventenne, stava transitando in via della Libertà a bordo del suo TMax, quando ha improvvisamente perso illlo del mezzo, finendo per impattare violentementeun'mobile. Sul luogo del sinistro sono giunti nell'immediato i sanitari del 118, che hanno provato a rianimare il giovane con ogni mezzo. Per Giuliano, tuttavia, non vi sarebbe stato nulla da fare: stando a quanto si apprende ...

