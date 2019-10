Napoli-Atalanta | la rabbia di De Laurentiis | “gli arbitri stanno avvelenando il calcio

Fonte : sportfair

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) Deinfuriato dopo: la mancata assegnazione del rigore su Llorente non va giù al presidente degli azzurri Il finale disi porterà dietro grandi polemiche. Dal mancato rigore per i partenopei è scaturito il 2-2 per i bergamaschi, il tutto nel momento più caldo della gara. Lo scontro fra Llorente e Kjaer è piuttosto dubbio (anche se da queste immagini non sembra rigore!), ma Aurelio Denon vuole sentire ragioni. Ai microfoni di Sky Sport il presidente delattacca: “basta non se ne può più, siamo stanchi di essere involontari sostenitori della classe arbitrale. Questi signori venissero in campo a parlare con noi. Questo è il più bel gioco del mondo che state cercando di avvelenare. Ne abbiamo le tasche piene. Chiedo chiarezza e rispetto, a Nicchi e Rizzoli dico metteteci la faccia, ne abbiamo le tasche ...

Gazzetta_it : Furia Napoli per il contatto #Kjaer - #Llorente: ma è giusto non dare rigore, ecco perché #NapoliAtalanta… - DiMarzio : #NapoliAtalanta, lo sfogo di #DeLaurentiis: 'L'intoccabilità di Nicchi e Rizzoli ci dà enormemente fastidio'??? - DiMarzio : #Napoli, #Allan costretto al cambio per un infortunio al ginocchio ?? -