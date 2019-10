Napoli-Atalanta | gli highlights del match – VIDEO

Live Napoli-Atalanta 2-2 Scandalo al Var per il pari di Ilicic : In pochi avrebbero pronosticato che a questo punto della stagione, dopo 9 partite giocate, i bergamaschi potessero presentarsi a Bergamo con 3 lunghezze di vantaggio in classifica sui partenopei, ma...

Napoli-Atalanta 2-1 live : questa volta Milik la mette! : Napoli-Atalanta live – Grande attesa per il big match del turno infrasettimanale di Serie A, 10^ giornata del massimo campionato italiano. Dopo i due anticipi di ieri, ad aprire questo mercoledì di calcio è la sfida del San Paolo tra Napoli e Atalanta. Da una parte gli azzurri cercano certezze dopo una partenza così così, dall'altro gli orobici vogliono conferme magari sognando il colpaccio e strizzando l'occhio allo ...

Gol Freuler - ma che papera di Meret! Napoli-Atalanta è 1-1 all’intervallo [VIDEO] : GOL Freuler – L’Atalanta è riuscita a trovare il pari e ad andare all’intervallo sul punteggio di 1-1 al San Paolo di Napoli. Dopo il vantaggio azzurro di Maksimovic, ci ha pensato Freuler a rimettere le cose in equilibrio. Nell’occasione errore evidente di Alex Meret, portiere del Napoli. In basso il VIDEO. Koulibaly & Meret pas forcément exempts de tous reproches sur cette égalisation signée #Freuler peu ...

Napoli-Atalanta 1-1 live : si chiude il primo tempo

Diretta/ Napoli Atalanta - risultato 0-0 - video streaming tv : Infortunio per Allan! : Diretta Napoli Atalanta streaming video e tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live del match valevole per la decima giornata di Serie A.

Napoli-Atalanta 1-0 live : palo di Milik!

Napoli-Atalanta - Allan esce dal campo tenendosi il ginocchio : Napoli-Atalanta è iniziata da nemmeno 10 minuti e Allan è costretto ad uscire dal campo infortunato. Il centrocampista azzurro va in scivolata e fa un movimento innaturale del ginocchio, con la gamba che sembra piantarsi nel terreno. Allan è apparso immediatamente dolorante. tenendosi il ginocchio ha chiesto il cambio. Al suo posto è subentrato, al 10′ Zielinski. Se il problema è davvero il ginocchio, come sembra, per il Napoli sarebbe il ...