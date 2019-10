Napoli-Atalanta | Gasperini | “Dal campo sembrava rigore | riguardando invece c’era gomitata

Napoli-Atalanta - da stasera al San Paolo si gioca anche il rugby : Gasperini e il Papu Gomez negano che quello su Llorente sia rigore. Entrambi parlano di una gomitata di Llorente a Kjaer, ma le immagini sembrano parlare chiaro. E’ vero che si vede il gomito di Llorente alzarsi e colpire il difensore bergamasco, ma, prima di questo, accade qualcos’altro. Kjaer si disinteressa completamente del pallone. Si gira di spalle e si dedica ad un vero e proprio placcaggio ai danni dell’attaccante ...

Napoli-Atalanta - Ancelotti : “L’arbitro e il VAR hanno preso una topica”. E spiega la sua espulsione : “Mi sembra evidente il rigore, c’è il disinteresse del difensore per la palla. L’arbitro e il Var hanno preso una topica e chiuso il discorso. Ormai siamo arbitrati dal VAR“. Così un deluso Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, commenta ai microfoni di Sky Sport gli episodi nel finale della partita contro l’Atalanta. “L’espulsione? Ho detto a Giacomelli se non avesse il dubbio che fosse rigore e ...

Napoli-Atalanta - la rabbia di De Laurentiis : “gli arbitri stanno avvelenando il calcio. Nicchi e Rizzoli ci mettano la facia” : De Laurentiis infuriato dopo Napoli-Atalanta: la mancata assegnazione del rigore su Llorente non va giù al presidente degli azzurri Il finale di Napoli-Atalanta si porterà dietro grandi polemiche. Dal mancato rigore per i partenopei è scaturito il 2-2 per i bergamaschi, il tutto nel momento più caldo della gara. Lo scontro fra Llorente e Kjaer è piuttosto dubbio (anche se da queste immagini non sembra rigore!), ma Aurelio De Laurentiis non ...

Serie A - Napoli-Atalanta finisce 2 a 2 : non mancano le polemiche sul presunto fallo a Llorente : È finita 2 a 2 tra Napoli e Atalanta, con tanto di polemiche perché da un presunto fallo da rigore su Llorente non assegnato alla squadra di Ancelotti è scaturito nel finale il rapido capovolgimento di fronte che ha portato la squadra orobica al definitivo pareggio. Il Napoli manca quindi l’aggancio

Napoli-Atalanta - De Laurentiis furioso : “Ci siamo stancati - senza di noi gli arbitri pelerebbero patate” : “Il problema non è che il rigore c’è o non c’è, io credo che Nicchi e Rizzoli non svolgono al meglio il loro lavoro. Io come gli altri presidenti finanziamo il calcio italiano, gli arbitri e la FIGC, abbiamo quindi il diritto di essere ascoltati”. Così un furioso Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro l’Atalanta con rovente polemiche con il ...

Napoli-Atalanta - scontro Lllorente-Kjaer : la nuova inquadratura scagiona il difensore - non è rigore! [VIDEO] : Una particolare inquadratura dello scontro fra Llorente e Kjaer in Napoli-Atalanta sembra scagionare il difensore: il braccio largo dell’attaccante ha influito sulla mancata assegnazione del penalty Gol e spettacolo fra Napoli e Atalanta ma anche tante polemiche. Succede tutto nel finale di gara con il Napoli che, in vantaggio 2-1, ha l’occasione di chiudere la gara. Spiovente per Lllorente, contatto in area con Kjaer e tutto ...

Napoli-Atalanta - clamoroso rigore non fischiato a Llorente : Ilicic segna nella stessa azione : clamoroso rigore non fischiato a Llorente Napoli-Atalanta, al minuto 86′ su un cross di Mertens, il difesnore Kjaer vistosi scavalcato dalla traiettoria della palla, si butta col corpo addosso a Llorente abbattendolo. Il fallo è sembrato netto ma l’arbitro Giacomelli lascia proseguire e nella stessa azione Ilicic in contropiede segna il 2-2. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI Koulibaly: “Ghoulam ...

Napoli-Atalanta - pari e spettacolo fra le outsider scudetto : ma il finale è polemico - per i partenopei sono 2 punti persi : Napoli e Atalanta si divino un punto fra bel gioco, 4 gol e tante polemiche nel finale: Atalanta solida e cinica, per i partenopei altri due punti persi Un particolare mercoledì sera di Serie A si apre con una gara intensa, divertente e aperta per 98 minuti. Recupero ‘insolito’ per una partita di calcio, dovuto alle lunghe polemiche che Napoli-Atalanta si è portata dietro. Una gara ricca di spettacolo, al di là dei 4 gol segnati, divisi ...

Napoli-Atalanta 2-2 - le pagelle di CalcioWeb : Koulibaly libertà condizionata - Ilicic come l’Amaro Lucano [FOTO] : Napoli-Atalanta, le pagelle di CalcioWeb – Spettacolare e polemico 2-2 tra Napoli e Atalanta. Vantaggio azzurro con Maksimovic, pari di Freuler, nuovo vantaggio con Milik, gol del 2-2 di Ilicic. Polemiche per un mancato rigore per fallo di Kjaer su Llorente, poco prima dell’azione del secondo gol bergamasco. In alto la FOTOGALLERY. Napoli-Atalanta, le pagelle di CalcioWeb NAPOLI (4-4-2): Meret 5: dopo una serie di prestazioni ...

Napoli - pari e rabbia con l'Atalanta : finisce 2-2 ma è scandalo al Var : In pochi avrebbero pronosticato che a questo punto della stagione, dopo 9 partite giocate, i bergamaschi potessero presentarsi a Bergamo con 3 lunghezze di vantaggio in classifica sui partenopei, ma...

VIDEO Napoli-Atalanta 2-2 - highlights - gol e sintesi della partita : i partenopei si fanno riprendere due volte : Nell’anticipo odierno delle ore 19.00 della decima giornata della Serie A di calcio il Napoli pareggia per 2-2 con l’Atalanta. Due le reti nella prima frazione: Apre Maksimovic di testa al 16′, risponde Fruler al 41′ dopo una bella azione corale. Nella nuovo vantaggio partenopeo con il gol di Milik al 71′, ma al minuto 86 Ilicic trova il definitivo 2-2. highlights Napoli-Atalanta 2-2 IL VANTAGGIO DI MAKSIMOVIC via ...