Napoli-Atalanta | 30mila spettatori al San Paolo

Napoli sbatte contro Atalanta - 2-2 al San Paolo : Il Napoli sbatte al San Paolo contro una solida Atalanta che recupera per due volte lo svantaggio terminando la gara valida per la 10a giornata sul 2-2. Inizio deciso degli azzurri in vantaggio al 16' con Maksimovic ma nel finale di tempo arriva il pari di Freuler. Nella ripresa, minuto 71, Milik in contropiede riporta avanti gli azzurri ma all'87' Ilicic pareggia i conti. In classifica l'Atalanta mantiene la terza posizione con 21 punti, 3 in ...

Pagelle e Highlights 10^ giornata : Napoli-Atalanta 2-2 - Ilicic risponde a Milik nel finale. Juve-Genoa 2-1 - decide Ronaldo dal dischetto. Cagliari- Bologna 3-2 - doppio Joao Pedro. Lazio-Torino 4-0 e Udinese-Roma 0-4 : Pagelle 10 giornata- Il Verona supera a sorpresa il Parma al Tardini grazie al gol di Lazovic. Parma arrembante per gran parte della gara, ma veneti abili a reggere botta e a portare a casa 3 punti fondamentali in chiave salvezza. Vince anche l’Inter, grazie ai gol di Lautaro Martinez e Lukaku. Per il belga […] L'articolo Pagelle e Highlights 10^ giornata: Napoli-Atalanta 2-2, Ilicic risponde a Milik nel finale. Juve-Genoa 2-1, ...

LE PAGELLE : Il Napoli merita la vittoria - ma l’arbitro ed il VAR regalano il pari all’Atalanta : Napoli ed Atalanta forniscono al San Paolo una prestazione che offre alla platea del San Paolo un ottimo spettacolo calcistico, che -purtroppo- nel finale di gara viene inficiato da una decisione contestatissima dai giocatori azzurri, dell’arbitro e dal VAR. Napoli-ATALANTA 2-2. Un bel Napoli, sia pur con qualche sbavatura offe una buona prestazione al San Paolo contro l’Atalanta. Decide l’arbitro Giacomelli che non ...

Pagelle e Highlights 10^ giornata : Napoli-Atalanta 2-2 - Ilicic risponde a Milik nel finale. Juve-Genoa 1-1 - non basta Bonucci. Cagliari- Bologna 3-2 - doppio Joao Pedro. Lazio-Torino 4-0 e Udinese-Roma 0-4 : Pagelle 10 giornata- Il Verona supera a sorpresa il Parma al Tardini grazie al gol di Lazovic. Parma arrembante per gran parte della gara, ma veneti abili a reggere botta e a portare a casa 3 punti fondamentali in chiave salvezza. Vince anche l’Inter, grazie ai gol di Lautaro Martinez e Lukaku. Per il belga […] L'articolo Pagelle e Highlights 10^ giornata: Napoli-Atalanta 2-2, Ilicic risponde a Milik nel finale. Juve-Genoa 1-1, non ...

Le 10 cose che ricorderemo di Napoli-Atalanta (anche se ne ricorderemo solo una) : Dieci cose da ricordare di questo Napoli-Atalanta sono anche troppe. Ne basterebbe una, e alla fine una ne ricorderemo. Perciò partiamo subito da quella, anche se è venuta nel finale. Uno. Lo sguardo di Giacomelli. Sì, ricorderemo quello più di ogni altra cosa. Lo sguardo di un uomo capitato in mezzo a una situazione più grande di lui. Molto più grande di lui. Mettetevi nei panni di questo arbitro italiano, il paese che ha avuto Gonella, ...

Napoli-Atalanta - Gasperini : “Dal campo sembrava rigore - riguardando invece c’era gomitata su Kjaer” : “A velocità normale sembrava rigore, ma rivedendo le immagini vedo una grande gomitata sulla faccia di Kjaer, l’immagine è molto chiara. Il VAR ha confermato quello che ha visto l’arbitro. Io sono di parte e accetto”. Sono le parole a fine gara, ai microfoni di Sky Sport, dell’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini. “Davanti c’era un Napoli veramente forte, era difficile contenere la ...

Napoli-Atalanta - da stasera al San Paolo si gioca anche il rugby : Gasperini e il Papu Gomez negano che quello su Llorente sia rigore. Entrambi parlano di una gomitata di Llorente a Kjaer, ma le immagini sembrano parlare chiaro. E’ vero che si vede il gomito di Llorente alzarsi e colpire il difensore bergamasco, ma, prima di questo, accade qualcos’altro. Kjaer si disinteressa completamente del pallone. Si gira di spalle e si dedica ad un vero e proprio placcaggio ai danni dell’attaccante ...

Napoli-Atalanta - Ancelotti : “L’arbitro e il VAR hanno preso una topica”. E spiega la sua espulsione : “Mi sembra evidente il rigore, c’è il disinteresse del difensore per la palla. L’arbitro e il Var hanno preso una topica e chiuso il discorso. Ormai siamo arbitrati dal VAR“. Così un deluso Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, commenta ai microfoni di Sky Sport gli episodi nel finale della partita contro l’Atalanta. “L’espulsione? Ho detto a Giacomelli se non avesse il dubbio che fosse rigore e ...

Napoli-Atalanta - la rabbia di De Laurentiis : “gli arbitri stanno avvelenando il calcio. Nicchi e Rizzoli ci mettano la facia” : De Laurentiis infuriato dopo Napoli-Atalanta: la mancata assegnazione del rigore su Llorente non va giù al presidente degli azzurri Il finale di Napoli-Atalanta si porterà dietro grandi polemiche. Dal mancato rigore per i partenopei è scaturito il 2-2 per i bergamaschi, il tutto nel momento più caldo della gara. Lo scontro fra Llorente e Kjaer è piuttosto dubbio (anche se da queste immagini non sembra rigore!), ma Aurelio De Laurentiis non ...

DIRETTA/ Napoli Atalanta - risultato finale 2-2 - : Pari di Ilicic - rosso per Ancelotti : DIRETTA Napoli Atalanta streaming video e tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live del match valevole per la decima giornata di Serie A.

Serie A - Napoli-Atalanta finisce 2 a 2 : non mancano le polemiche sul presunto fallo a Llorente : È finita 2 a 2 tra Napoli e Atalanta, con tanto di polemiche perché da un presunto fallo da rigore su Llorente non assegnato alla squadra di Ancelotti è scaturito nel finale il rapido capovolgimento di fronte che ha portato la squadra orobica al definitivo pareggio. Il Napoli manca quindi l’aggancio

Napoli-Atalanta - De Laurentiis furioso : “Ci siamo stancati - senza di noi gli arbitri pelerebbero patate” : “Il problema non è che il rigore c’è o non c’è, io credo che Nicchi e Rizzoli non svolgono al meglio il loro lavoro. Io come gli altri presidenti finanziamo il calcio italiano, gli arbitri e la FIGC, abbiamo quindi il diritto di essere ascoltati”. Così un furioso Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro l’Atalanta con rovente polemiche con il ...

Napoli-Atalanta - scontro Lllorente-Kjaer : la nuova inquadratura scagiona il difensore - non è rigore! [VIDEO] : Una particolare inquadratura dello scontro fra Llorente e Kjaer in Napoli-Atalanta sembra scagionare il difensore: il braccio largo dell’attaccante ha influito sulla mancata assegnazione del penalty Gol e spettacolo fra Napoli e Atalanta ma anche tante polemiche. Succede tutto nel finale di gara con il Napoli che, in vantaggio 2-1, ha l’occasione di chiudere la gara. Spiovente per Lllorente, contatto in area con Kjaer e tutto ...

Napoli-Atalanta - clamoroso rigore non fischiato a Llorente : Ilicic segna nella stessa azione : clamoroso rigore non fischiato a Llorente Napoli-Atalanta, al minuto 86′ su un cross di Mertens, il difesnore Kjaer vistosi scavalcato dalla traiettoria della palla, si butta col corpo addosso a Llorente abbattendolo. Il fallo è sembrato netto ma l’arbitro Giacomelli lascia proseguire e nella stessa azione Ilicic in contropiede segna il 2-2. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI Koulibaly: “Ghoulam ...