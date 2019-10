Napoli-Atalanta 2-2 | le pagelle di CalcioWeb | Koulibaly libertà condizionata | Ilicic come

Napoli - pari e rabbia con l'Atalanta : finisce 2-2 ma è scandalo al Var : In pochi avrebbero pronosticato che a questo punto della stagione, dopo 9 partite giocate, i bergamaschi potessero presentarsi a Bergamo con 3 lunghezze di vantaggio in classifica sui partenopei, ma...

VIDEO Napoli-Atalanta 2-2 - highlights - gol e sintesi della partita : i partenopei si fanno riprendere due volte : Nell’anticipo odierno delle ore 19.00 della decima giornata della Serie A di calcio il Napoli pareggia per 2-2 con l’Atalanta. Due le reti nella prima frazione: Apre Maksimovic di testa al 16′, risponde Fruler al 41′ dopo una bella azione corale. Nella nuovo vantaggio partenopeo con il gol di Milik al 71′, ma al minuto 86 Ilicic trova il definitivo 2-2. highlights Napoli-Atalanta 2-2 IL VANTAGGIO DI MAKSIMOVIC via ...

Pagelle e Highlights 10^ giornata : Napoli-Atalanta 2-2 - Ilicic risponde a Milik nel finale. Brescia-Inter 1-2 - Lautaro-Lukaku - nerazzurri in testa : Pagelle 10 giornata- Il Verona supera a sorpresa il Parma al Tardini grazie al gol di Lazovic. Parma arrembante per gran parte della gara, ma veneti abili a reggere botta e a portare a casa 3 punti fondamentali in chiave salvezza. Vince anche l’Inter, grazie ai gol di Lautaro Martinez e Lukaku. Per il belga […] L'articolo Pagelle e Highlights 10^ giornata: Napoli-Atalanta 2-2, Ilicic risponde a Milik nel finale. Brescia-Inter 1-2, ...

Gol Freuler - ma che papera di Meret! Napoli-Atalanta è 1-1 all’intervallo [VIDEO] : GOL Freuler – L’Atalanta è riuscita a trovare il pari e ad andare all’intervallo sul punteggio di 1-1 al San Paolo di Napoli. Dopo il vantaggio azzurro di Maksimovic, ci ha pensato Freuler a rimettere le cose in equilibrio. Nell’occasione errore evidente di Alex Meret, portiere del Napoli. In basso il VIDEO. Koulibaly & Meret pas forcément exempts de tous reproches sur cette égalisation signée #Freuler peu ...

