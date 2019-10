Nadal | «La luna di miele? Prima ho impegni nel tennis»

Fonte : vanityfair

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) Rafaelsi è sposatoRafaelsi è sposatoRafaelsi è sposatoRafaelsi è sposatoRafaelsi è sposatoRafaelsi è sposatoRafaelsi è sposatoRafaelsi è sposatoRafaelsi è sposatoRafaelsi è sposatoRafaelsi è sposatoRafaelsi è sposato«Ladihonel». Rafaha chiare le priorità. Il campione spagnolo si è sposato con la storica fidanzata Maria «Xisca» Perelló pochi giorni fa e ha già ripreso il continuo tour che la vita deiti. A margine della conferenza stampa di presentazione del Masters 1000 di Parigi-Bercy ha spiegato, sorridendo alla domanda, perché non ha fatto ladidopo il matrimonio: «Devoportare a termine gliche ho preso». C’è il torneo parigino e già da lunedì 4 il maiorchino potrebbe tornare a essere numero uno al mondo superando nel ranking ...

