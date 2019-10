Mountain Bike – Emmanuele Macaluso presenta il logo che lo accompagnerà nella nuova

Le due ruote di Ducati dalle Mountain Bike alle corse : Ducati novità 2020Ducati novità 2020Ducati novità 2020Ducati novità 2020Ducati novità 2020Ducati novità 2020Ducati novità 2020Ducati novità 2020Ducati novità 2020Ducati novità 2020Ducati novità 2020Ducati novità 2020Ducati novità 2020Ducati novità 2020Ducati novità 2020Ducati novità 2020Ducati novità 2020Ducati novità 2020Che gli italiani di motori se ne intendono è cosa nota. Che l’Emilia Romagna sia depositaria di una sorprendente vocazione ...

Colto da malore durante escursione in Mountain Bike - muore 55enne di Alba Adriatica : Teramo - Un 55enne di Alba Adriatica (Teramo) Guerino Tucci, è morto dopo essere stato colpito da un malore mentre insieme ad un gruppo di amici stava facendo un'escursione con la sua mountain bike nell'ascolano. Il gruppo stava facendo rientro ad Alba Adriatica, quando l'uomo si sentito male e si è accasciato a bordo strada, purtroppo seppur prontamente soccorso, prima dagli amici e subito dopo dai sanitari del ...

Mountain Bike - Paola Pezzo : “L’Italia tornerà a crescere. Verso le Olimpiadi? E’ importante l’avvicinamento” : BERGAMO – L’analisi, l’esperienza e i segreti della Regina della Mountain bike. E’ una Paola Pezzo molto disponibile quella che, intervenuta all’inaugurazione della nuova sede italiana della Trek, ci porta dentro i segreti del suo sport facendo una fotografia sull’ultimo Mondiale delle ruote grasse e svelandoci un po’ dei segreti dei suoi successi olimpici. Paola, l’Italia al femminile ha palesato ...

Ciclismo - Peter Sagan : “Niente Mountain Bike alle Olimpiadi di Tokyo 2020” : A Rio 2016 il tentativo era stato fatto, purtroppo però con un po’ di sfortuna è andato male. Non ci sarà Peter Sagan nella prova della mountain bike alle Olimpiadi di Tokyo 2020: il fenomeno slovacco infatti ha deciso di non partecipare nel fuori strada nell’appuntamento a Cinque Cerchi. A dichiararlo è stato proprio il tre volte campione del mondo su strada in un’intervista rilasciata al quotidiano olandese Algemeen ...

Ciclismo - Coppa del Mondo Mountain Bike 2019 : sorpresa Forster - si vede Colledani. Schurter vince la classifica generale in carrozza : La Coppa del Mondo si Mountain Bike 2019 ha definitivamente chiuso i battenti nel weekend di Snowshoe (Stati Uniti). Nel Cross Country olimpico maschile è arrivata la vittoria a sorpresa dello svizzero Lars Forster. Una gara davvero incredibile la sua, visto che è riuscito a rimanere sempre con i migliori e alla fine metterli tutti in fila durante l’ultima parte di corsa, in una delle competizioni più belle della stagione, con i primi ...

Ciclismo - Coppa del Mondo Mountain Bike 2019 : a Ferrand-Prevot l’ultima tappa. Courtney vince la generale : Nel weekend a Snowshoe, Stati Uniti, è andata in scena la settima ed ultima tappa della Coppa del Mondo di Mountain Bike 2019. Nel Cross Country olimpico femminile il successo è andato alla francese Pauline Ferrand-Prevot che, dopo aver fatto gara alla pari per tutta la giornata, è riuscita ad avere la meglio dell’olandese Anne Tepstra solo nel finale. La transalpina, nella seconda parte di stagione, è stata un vero e proprio rullo ...

Ciclismo - Coppa del Mondo Mountain Bike : incredibile epilogo nel downhill - Bruni e Hannah vincono la generale con il brivido : Nelle notte italiana è andata in scena la seconda giornata dell’ultima tappa di Coppa del Mondo di Mountain Bike 2019. A Snowshoe, Stati Uniti, i più grandi interpreti della discesa sulle ruote grasse, si sono dati battaglia non solo per la conquista del successo di tappa ma anche per quello nella classifica generale. Dopo una lunga stagione, infatti, sia al maschile che al femminile, tutto si è deciso con l’ultima gara e alla fine a ...

Mountain Bike - Coppa del Mondo 2019 : a Snowshoe l’ultimo appuntamento della stagione - Schurter e Ferrand-Prevot alla caccia del successo. Assente Van der Poel : A quasi un mese dall’ultima volta torna la Coppa del Mondo di Mountain Bike. Infatti, nel weekend a Snowshoe, Stati Uniti, andrà in scena l’ultima tappa del circuito mondiale delle ruote grasse che vede le finali a partire da domani. Tanti i temi caldi che ancora può presentare l’ultimo episodio di una lunga serie di eventi che alla fine hanno regalato emozioni a tutti gli appassionati. Pesa, però, nell’economia ...

Da Palermo a Messina in Mountain Bike - traguardo raggiunto [GALLERY] : Sono arrivati stamattina a Messina, dopo aver percorso 435 chilometri con un dislivello complessivo di 12.000 metri, i nove atleti della “Asd Margi bikers” partiti domenica mattina da Palermo per percorrere in mountain bike la “Via Francigena per le montagne”. Solo due ore di ritardo, rispetto alla tabella di marcia che prevedeva cinque giorni di pedalate, “dovute al maltempo che ha reso il percorso più difficoltoso del previsto” sottolinea il ...

Mountain Bike - Mondiali 2019 : Italia opaca e piuttosto sfortunata : Si sono chiusi nella giornata di ieri i Mondiali di Mountain Bike 2019 in programma a Mount Saint Anne, Canada. Un’edizione non particolarmente fortunata per i colori azzurri che faranno ritorno con una sola medaglia, vale a dire il bronzo di Andrea Emanuel Vittone. Potevano tranquillamente essere due se Gerhard Kerschbaumer non fosse ricoperto di sfortuna proprio mentre era a 500 m dalla conferma dell’argento conquistato dodici mesi ...

Mountain Bike - Mondiali di Downhill 2019 : inarrestabile Loic Bruni - il francese conquista il quarto titolo iridato in carriera : Anche quest’anno non c’è stato niente da fare contro Loic Bruni nel Campionato Mondiale di Mountain bike specialità Downhill. Il francese, in quel di Mont-Sainte-Anne, Canada, ha conquistato il suo quarto titolo iridato, il terzo consecutivo. Ora, nel medagliere, solo il connazionale Nicolas Vouilloz, 7 volte oro tra il 1995 e il 2002, gli sta davanti. Oltretutto Bruni, proprio come Vouilloz, non è mai salito su un gradino diverso ...

Mountain Bike - Mondiali 2019 : ottavo titolo iridato per Nino Schurter. Beffa per Kerschbaumer - buca quando era secondo : A Mont-Sainte-Anne, Quebec, in Canada, la gara riservata agli uomini elite dei Mondiali di Mountain bike rispetta i pronostici della vigilia e vede sul gradino più alto del podio per l’ottava volta, quinta consecutiva, l’elvetico Nino Schurter, che vince, centrando, così l’ennesimo iride in carriera, precedendo il connazionale Mathias Flueckiger, mentre la sfortuna colpisce l’azzurro Gerhard Kerschbaumer, che buca nel ...

LIVE Mountain Bike - Mondiali 2019 in DIRETTA : Schurter solo al comando - Kerschbaumer ci prova per il podio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.50 Grande accelerazione di Kerschbaumer che vuole rientrare subito nella zona medaglie. 21.48 Passaggio al fine del quinto giro. Schurter guida con 40″ sui più immediati inseguitori, Cink, Tempier e Carod. Kerschbaumer è a 10″ dalle medaglie. 21.46 FORATURA PER TEMPIER! Il francese era secondo ora si ritrova dietro alla lotta per le medaglie. 21.45 Cink allunga nel gruppo degli ...

LIVE Mountain Bike - Mondiali 2019 in DIRETTA : Schurter e Flueckiger fanno il vuoto - italiani inseguono a 35? : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.26 Continua l’azione di Flueckiger e Schueter, ma tornano sotto Tempier e Avancini. 21.24 Schurter e Flueckiger hanno fatto il vuoto, 10″ su Avancini e Tempier. italiani a 35″ in ottava e decima piazza. 21.22 Questa volta però risponde in maniera molto brillante Flueckiger. 21.21 Tutto come nel giro precedente, lo svizzero fa il vuoto e poi si ferma. 21.20 ATTACCO DI ...