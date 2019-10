MotoGp – Crutchlow rincara la dose | Cal sicurissimo su Zarco | “sarebbe stupido metterlo

MotoGp – Crutchlow sincero dopo la prestazione di Zarco in Australia : “è appena salito sulla Honda - ma…” : Crutchlow sincero sulla prestazione di Zarco al Gp d’Australia: le parole del britannico del team LCR L’esordio di Zarco con la Honda non è stato dei più brillanti: il pilota francese si è classificato solo 13° al Gp d’Australia, piazzandosi davanti a colleghi che nella stagione 2019 sicuramente non stanno spiccando per la loro competitività. E’ proprio di Zarco e del suo risutlato che ha parlato Crutchlow, reduce ...

MotoGp – Marquez in estasi - Crutchlow felice e Miller… sorpreso : le parole dei top-3 nel parco chiuso di Phillip Island : Le sensazioni di Marquez, Crutchlow e Miller al termine della gara, vinta dallo spagnolo con undici secondi di vantaggio sull’inglese Marc Marquez vince anche a Phillip Island, prendendosi il quinto successo consecutivo e l’undicesimo in stagione. Un trionfo arrivato grazie al sorpasso nel finale su Viñales, poi caduto nel tentativo di riprendersi la testa della corsa Alle spalle dello spagnolo dunque si piazzano Cal Crutchlow ...

Ordine d’arrivo MotoGp - GP Australia 2019 : risultato e classifica. Marquez vince su Crutchlow e Miller - Vinales out - Dovizioso 7° - Rossi 8° : Maverick Vinales cade a tre curve dal traguardo e Marc Marquez vince il Gran Premio d’Australia 2019 di MotoGP davanti a Crutchlow e Miller, quarto un ottimo Bagnaia,indietro Dovizioso e Rossi. Andiamo a vedere l’Ordine di arrivo della gara di Phillip Island. Ordine D’ARRIVO GP Australia 2019 – MotoGP 1 Marc Marquez (Honda) 2 Cal Crutchlow (LCR Honda) 3 Jack Miller (Ducati Pramac) 4 Francesco Bagnaia (Ducati Pramac) 5 ...

LIVE MotoGp - Australia 2019 in DIRETTA : Crutchlow guida la corsa - Marquez 2° - Vinales 4° e Valentino Rossi 5°. Dovizioso 9° : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5/27: Grande spettacolo, Crutchlow sempre al comando, mentre Marquez e Iannone sono ai ferri corti. Vinales è quarto e Valentino Rossi 7° in calo. Dovizioso è ottavo @andreaiannone29 vs @marcMarquez93! Aprilia vs Honda!!! #AustralianGP pic.twitter.com/PBEqxvXSyM — MotoGP (@MotoGP) October 27, 2019 4/27: Crutchlow guida la truppa, mentre Marquez si fa largo davanti a Iannone. ...

MotoGp – Crutchlow dalla parte di Lorenzo - ma non tradisce la Honda : “concordo con Jorge - ma…” : Cal Crutchlow dà ragione a Jorge Lorenzo: le parole del britannico della LCR Honda sulla situazione in casa Honda La MotoGp torna protagonista e lo fa in Giappone, dove avrà inizio il trittico asiatico. La Honda torna in casa fresca dalla vittoria del titolo Mondiale di Marc Marquez, ma adesso deve concentrarsi anche sui suoi altri piloti in modo tale da permettergli di essere competitivi nella prossima stagione. AFP/LaPresse Lorenzo si è ...

MotoGp - Cal Crutchlow esalta il lavoro di Puig : frecciata velenosa nei confronti di Jorge Lorenzo : Il pilota inglese ha parlato del comportamento di Alberto Puig, definito giusto per il ruolo che lo spagnolo ricopre in Honda La situazione in casa Honda continua ad essere alquanto particolare, Marc Marquez domina su ogni circuito e colleziona pole e vittorie, mentre Crutchlow e Lorenzo faticano più del dovuto. AFP/LaPresse Alberto Puig sprona e continua a stare vicino ai propri piloti in difficoltà, utilizzando anche parole dure per ...