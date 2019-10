Moby | Unicredit blocca la vendita di due traghetti ai danesi Onorato minaccia cause

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) È saltata la discussa operazione di scambio ditrae la danese Dfds attraverso la quale il gruppocontava di realizzare una plusvalenza di 70 milioni di euro funzionale a gestire alcune scadenze imminenti della sua ingente esposizione debitoria. Secondo quanto reso noto da Dfds, la compagnia ha risolto i contratti perchénon può rispettare i termini di consegna dei, nonostanteAki eWonder fossero pronti a partire per i mari del Nord Europa dopo alcuni lavori richiesti dal committente. Are il tutto infatti non è stata una causa tecnica ma legale:, banca capofila del maxi-credito da 160 milioni di euro garantito proprio dalla flotta di, avrebbe evitato di rispondere formalmente alla richiesta avanzata dal gruppodi liberare le ipoteche sulle due navi, attendendo la scadenza dei termini di consegna. Questo ...

