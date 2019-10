Mistero a Gela | operai Eni muoiono a 2 giorni di distanza l’uno dall’altro | “Rientrati

Fonte : fanpage

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) Le procure die Palermo hanno aperto due inchieste sulle morti sospette di dueEni, Gianfranco Di Natale e Filippo Russello, rispettivamente di 45 e 36 anni, deceduti a causa di problemi cardiaci. Entrambi erano tornati da poco da un periodo di lavoro in Iraq. Le famiglie non credono si tratti di cause naturali e hanno sporto denuncia: "Voglio capire come è possibile che mio marito possa esser deceduto in un istante".