Odio sui social - Pucciarelli (Lega) : “ComMissione Segre di parte - non considera cristianofobia”. Poi attacca Italia Viva : “La commissione Segre rischia di essere di parte, perché non considera il fenomeno crescente della cristianofobia“. A dirlo, al Senato, a nome del gruppo parlamentare della Lega, Stefania Pucciarelli, in riferimento alla mozione promossa da Liliana Segre per l’istituzione di una commissione straordinaria contro Odio e razzismo. “E complimenti a Italia Viva. Dopo l’intervento di Davide Faraone abbiamo capito cosa ...

Miss Italia - Carolina Stramare torna single : «Ecco perché è finita con Alessio» : Carolina Stramare non è più fidanzata e non è colpa della corona. A raccontare a ?Leggo? le ragioni della fine della storia con Alessio Falsone, durata otto mesi,...

Miss Italia 2019 Carolina Stramare torna single - è finita con Alessio Falsone : Nel mondo dello spettacolo è universamente nota come ‘la maledizione delle Miss’ ed è quel fenomeno per cui una reginetta di bellezza approdata al concorso da fidanzata ne esce single. È successo anche a Carolina Stramare, Miss Italia 2019, che avrebbe messo in stand by la relazione con Alessio Falsone. A darne notizia è la stessa Carolina in un’intervista a DiPiù, come riporta Fanpage.it: “Ci sentiamo tutti i ...

Più antenne 5G ci saranno in Italia e minori saranno le eMissioni : Il direttore generale del CNIT non ha dubbi: un maggior numero di antenne 5G sul territorio Italiano consentirà di ridurre la singola potenza e di conseguenza le emissioni. L'articolo Più antenne 5G ci saranno in Italia e minori saranno le emissioni proviene da TuttoAndroid.

Manovra - Fiscal board : “La ComMissione fermò procedura di infrazione contro l’Italia con poca trasparenza e deviando da prassi” : L’iter che lo scorso anno ha portato la Commissione Europea a fermare la procedura per debito eccessivo nei confronti dell’Italia per la Manovra del governo gialloverde è stato “poco trasparente” e ha costituito una “deviazione rispetto alle prassi” del passato. E’ il giudizio espresso da Niels Thygesen, presidente dello European Fiscal board – organo consultivo della Commissione in cui siede anche ...

Miss Italia 2019 Carolina Stramare torna single - è finita con Alessio Falsone : Nel mondo dello spettacolo è universamente nota come ‘la maledizione delle Miss’ ed è quel fenomeno per cui una reginetta di bellezza approdata al concorso da fidanzata ne esce single. È successo anche a Carolina Stramare, Miss Italia 2019, che avrebbe messo in stand by la relazione con Alessio Falsone. A darne notizia è la stessa Carolina in un’intervista a DiPiù, come riporta Fanpage.it: “Ci sentiamo tutti i ...

Miss Italia - Carolina Stramare torna single : l’ex fidanzato verso U&D : Carolina Stramare è di nuovo single e il suo ex fidanzato, Alessio Falsone, potrebbe presto sbarcare a Uomini e Donne. Qualche mese fa la modella è stata eletta Miss Italia 2019. Dopo la vittoria sul palco in tanti avevano notato il suo bellissimo fidanzato, accanto alla ventenne da diverso tempo. La coppia sembrava molto innamorata su Instagram, ma sembra che l’idillio si sia rotto. La Stramare infatti ha confessato al settimanale DiPiù ...

Uomini e Donne - sul trono arriva ‘lui’ (ex di una Miss Italia) : la clamorosa decisione : Nello studio di Uomini e Donne potrebbero arrivare al più presto dei nuovi tronisti pronti a mettersi in gioco per cercare l’anima gemella. Le ultime anticipazioni di queste ore, infatti, rivelano che ci sarebbe una persona che potrebbe essere in pole position per prendere parte alla versione del ‘trono classico’. Il nome è Alessio Falsone, ex fidanzato della Miss Italia Carolina Stramare. Bello, sorriso rassicurante e ragazzo acqua e sapone, ...

Spoiler Uomini e Donne : sul trono potrebbe arrivare Alessio - ex di Miss Italia : Novità in vista per il trono Classico di Uomini e Donne? Stando all'indiscrezione che ha riportato l'ultimo numero di "Di Più", sembrerebbe proprio che la redazione stia lavorando per arricchire il cast della versione "giovani" del dating-show. Leggendo l'intervista che è stata fatta a Miss Italia 2019, Carolina Stramare, si apprendere che il suo ex Alessio Falsone sarebbe uno dei candidati principali alla poltrona rossa di Canale 5. Sarà ...

Carolina Stramare - Miss Italia 2019 è tornata single : Anche stavolta i pronostici sono stati rispettati: Miss Italia 2019 Carolina Stramare è tornata single. A dichiarare la fine della sua relazione con Alessio Falsone è stata lei stessa al settimanale Di Più: “Ci sentiamo tutti i giorni, parliamo tutti i giorni, però ovviamente lui non sta bene. Gli manco. Gli manca la vita di prima. Non si è stancato di me, però giustamente non ci vediamo mai, quindi è faticoso. Molto faticoso. Anche a me ...

Miss Italia torna single. E l’ex di Carolina Stramare… Boom! Il gossip è già sulla bocca di tutti : La modella Italiana Carolina Stramare, vincitrice dell’ottantesima edizione del concorso di bellezza ‘Miss Italia 2019’ torna a far parlare di sé. La ragazza ha rilasciato un’intervista a ‘Di Più’ nella quale ha confessato di essersi ormai lasciata con il suo fidanzato Alessio. Troppi gli impegni che la tengono lontana da casa e, visto che lei si è posta come obiettivo il diventare conduttrice ed attrice, ha preferito rinunciare all’amore e non ...

Anticipazioni Uomini e Donne : l’ex fidanzato di Miss Italia tronista? : Uomini e Donne: l’ex fidanzato di Miss Italia sul trono? Lei: “Non mi ha detto niente” L’ultima Miss Italia, Carolina Stramare, ha rilasciato una lunga intervista sull’ultimo numero del settimanale Di Più. E in questa occasione la ragazza ha fatto una clamorosa rivelazione: è tornata single. Difatti è finita definitivamente la sua storia d’amore con il giovane Alessio Falsone. E a tal proposito il giornalista ...

Miss Italia 2019 Carolina Stramare torna single : l’ex fidanzato verso Uomini e Donne : Miss Italia 2019 Carolina Stramare non è più fidanzata Come da tradizione, la nuova Miss Italia è tornata single. Carolina Stramare è diventata reginetta di bellezza accanto al fidanzato Alessio ma dopo la vittoria al concorso più importante d’Italia tutto è cambiato. In un’intervista concessa al settimanale Di Più, Carolina ha ammesso che non riesce […] L'articolo Miss Italia 2019 Carolina Stramare torna single: l’ex ...

Manovra - ComMissione Ue verso il via libera preliminare al Dpb dell'Italia : La Commissione europea si prepara a dare il suo via libera preliminare al documento programmatico di bilancio dell’Italia, anche se il giudizio definitivo sulla Manovra sarà adottato a novembre. Lo riporta l’agenzia di stampa Agi.La Commissione avrebbe tempo fino a mercoledì per contestare la Manovra a causa di una deviazione grave dagli obiettivi del Patto di Stabilità e Crescita e chiedere una nuova versione ...