MINI e Food for Soul | insieme per l’inclusione sociale e la sostenibilità

Fonte : vanityfair

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) Andare oltre il proprio confine di appartenenza e unire le forze per ispirare e attuare un cambiamento. È quello che hanno fattofor– organizzazione no-profit fondata da Massimo Bottura e Lara Gilmore -, che hanno deciso di «viaggiare»per promuoveree la. «Le attività di responsabilitàvanno di solito sotto il cappello delle iniziative corporate e prescindono dai marchi – dichiara Stefano Ronzoni, Direttore– ma il linguaggio della differenza è da sempre nel DNA del nostro brand e questo settore non poteva essere escluso. Il nostro è un brand con valori molto forti e che ambiscono a diventare un punto di riferimento non soltanto nel settore automotive, ma dell’industria in generale. Ci piace l’idea che quello che facciamo possa essere visto dagli altri come qualcosa da cui trarre spunto. Che possa ...

Anna_Vellucci93 : ?? Mini fusilli con crema di funghi e salsiccia #goodlunch #buonpranzo #food #foodofinstagram #foodie #toptags… - BMWItalia : Food for Soul di Massimo Bottura e MINI Italia insieme per l’inclusione sociale - - lulopdotcom : #automotive #corporate #foodandbeverage #green #mini #foodforsoul MINI sostiene Food for Soul nell’impegno contro l… -