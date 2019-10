Milano Il 30 novembre torna il Milan Coffee Festival

Milano. I Figli del vento domenica 3 novembre allo Spazio Teatro 89 : Un po’ concerto, un po’ spettacolo teatrale con letture e approfondimenti a unire musica, poesia e storia. Il secondo appuntamento

Il Paradiso delle signore - trame dal 28 ottobre al 3 novembre : Ludovica torna a Milano : Gli spoiler della famosa soap opera Il Paradiso delle signore riservano diverse curiosità per i telespettatori affezionati. Nelle puntate che andranno in onda da lunedì 28 ottobre a domenica 3 novembre, Nicoletta non farà altro che pensare all'appassionato bacio scambiato con Riccardo. Così la donna rimetterà in discussione tutta la sua vita e il suo matrimonio. Successivamente, Nicoletta vorrà far chiarezza nei suoi sentimenti e deciderà di ...

Cnr assume 1 tecnologo a Milano e 3 ricercatori a Centro-Sud : invio cv a novembre : Recentemente sono stati diffusi nuovi concorsi pubblici per l'immissione di un tecnologo e di tre ricercatori a tempo determinato. Tali bandi sono stati pubblicati dal Consiglio Nazionale delle Ricerche per le sedi di lavoro di Milano, Roma, Palermo e Napoli. Selezioni per tecnologo e ricercatore L'istituto di neuroscienze di Milano ha promosso una selezione pubblica per l'assunzione di un tecnologo di III livello, a tempo pieno e determinato. ...

Grand Prix Ginnastica 2019 - presentata la kermesse : spettacolo a Milano il 23 novembre - show con i big dell’Italia e tante stelle : Il Fastweb Gran Prix di Ginnastica – Trofeo 150 anni andrà in scena sabato 23 novembre all’Allianz Cloud di Milano. Oggi è stato presentato l’evento nel capoluogo meneghino, la prestigiosa kermesse torna in Lombardia a distanza di 15 anni dall’ultima volta e si preannuncia altamente spettacolare: un’imperdibile esibizione sul format del tradizionale Galà con lo show delle principali stelle italiane di artistica, ...

Milano. Guarda che cielo! domenica 3 novembre allo Spazio Teatro 89 : È nel segno del Teatro di narrazione e di figura il terzo appuntamento della rassegna per l’infanzia “Teatro Piccolissimo… e

Milano. Benemerenze Civiche 177 domande : a metà novembre la scelta : E’ scaduto il termine di presentazione delle domande per l’assegnazione delle Civiche Benemerenze. Il Comune le conferisce tradizionalmente ogni anno

Milano. Le notti bianche al Teatro Pime venerdì 8 novembre : venerdì 8 novembre alle ore 21.00 andrà in scena in anteprima nazionale “Le notti bianche” della compagnia PianoinBilico. Lo spettacolo

Basket : l’Olimpia Milano ritirerà la maglia numero 11 di Dino Meneghin il 19 novembre : Ci sarà un momento molto particolare alla vigilia della sfida di Eurolega che, il 19 novembre, metterà di fronte Olimpia Milano e Maccabi Tel Aviv. Prima della sfida che ha fatto tanta storia del Basket europeo, soprattutto negli Anni ’80, ma anche nelle ultime stagioni, sarà infatti ritirata la maglia numero 11 di una leggenda non solo di Milano, ma anche del Basket italiano: Dino Meneghin, tra i maggiori giocatori, se non il maggiore, ...

Tennis - Milano ospita a novembre le Red Bull Next Gen Open World Finals : ecco tutto quello che c’è da sapere : Otto giovani promesse del Tennis internazionale si sfideranno dal 5 al 9 novembre, ecco tutto quello che c’è da sapere Mancano ormai pochi giorni alle Red Bull Next Gen Open World Finals, le finali del dinamico torneo singolare maschile riservat ai giocatori di Tennis under 21, realizzato da Red Bull e ATP. L’appuntamento è previstoa Milano dal 5 al 9 novembre, in contemporanea con le attesissimeNext Gen Finals dell’ATP World Tour ...

Mediaset - inizia la smobilitazione da Roma : 29 giornalisti trasferiti a Milano dall’11 novembre. Si va verso centralizzazione della produzione : Questa volta si inizia per davvero. Dopo aver “minacciato” diverse volte di voler centralizzare la produzione nella sede di Cologno Monzese, senza però mai dare il là alle intenzioni, adesso Mediaset trasferisce 29 giornalisti di News Mediaset da Roma a Milano. C’è anche una data: l’11 novembre. Una scelta apertamente contestata dall’assemblea a luglio. La posizione è poi stata nuovamente ribadita ...