Milano I Figli del vento domenica 3 novembre allo Spazio Teatro 89

Milano - “ustionò i piedi di suo figlio di 2 anni prima di ucciderlo” : per la procura è tortura : I calci e i pugni al figlio, le “tre bruciature con l’estremità di sigarette accese” e le ustioni “con una fiamma viva” sui piedi del figlio di 2 anni, Mehmed, non furono ‘solo’ maltrattamenti, ma vere e proprie “torture”. Così per la prima volta da quando è stato introdotto nel codice penale italiano – era il luglio 2017 – il reato viene contestato in ambito familiare. Lo ha ...

Milano - bambino precipitato dalle scale a scuola. La madre : «Perché mio figlio è stato lasciato solo?» : È ricoverato in condizioni disperate il bambino di sei anni precipitato venerdì nella tromba delle scale della scuola primaria Pirelli di Milano. Un volo di oltre dieci metri mentre...

Milano - madre del bimbo caduto a scuola : Mio figlio lasciato solo : “Ma come è possibile che questi bambini stiano in corridoio da soli, e all’ultimo piano di un edificio, se non hanno ancora sei anni, se sono in prima elementare? Bisogna sempre arrivare a una tragedia per rispettare regole di buon senso?”. Sono parole di dolore e di rabbia, riportate dal Corriere della Sera, quelle della mamma del bambino di quasi 6 anni che si trova ricoverato in neurorianimazione, all’Ospedale Niguarda, dopo essere ...

Milano : violenza nei confronti di moglie e figlia minorenne - arrestato : Milano, 11 ott. (AdnKronos) - Pugni al volto della moglie e botte anche alla figlia minorenne. E' stato arrestato un uomo, moldavo, di 44 anni con l'accusa di maltrattamenti e lesioni a Cernusco sul naviglio a Milano. I carabinieri sono intervenuti alle 2.30 di questa notte dopo essere stati chiamat

Milano : 46enne accoltella 16enne amico del figlio - fermato : Milano, 10 ott. (AdnKronos) - Colpisce con un coltello un ragazzino e poi si allontana. A Milano, un uomo di 46 anni è accusato di tentato omicidio, aggravato da futili motivi, nei confronti di un minore di 16 anni. I carabinieri lo hanno fermato a seguito delle indagini e dell'analisi di un video d

Milano - giù dall'ottavo piano con la figlia - la lettera d'addio : 'Mai pensato al suicidio' : "Non ho mai pensato al suicidio": una lettera scritta in forma di memoria difensiva il giorno prima della morte, suscita non pochi interrogativi su un caso, umano prima che giudiziario, amarissimo. La Procura di Milano ha aperto un fascicolo, al momento contro ignoti, per istigazione al suicidio. Di certo, c'è una storia familiare difficile e molto ingarbugliata con coinvolgimento di servizi sociali e comunità, dietro la tragica vicenda della ...

Milano - si lancia da ottavo piano con figlia : la lettera d'addio : Nel corso della puntata di Pomeriggio 5 trasmessa in data 27 settembre 2019, Barbara D'Urso si è collegata con l'ospedale Niguarda di Milano. Qui è attualmente ricoverata la bambina lanciatasi dall'ottavo piano di un palazzo assieme alla mamma. La conduttrice mediaset ha riferito di aver parlato con l'avvocato Daniela Missaglia, legale del padre della bambina. L'uomo è comprensibilmente in ansia e spera in miglioramenti da parte della piccola. ...

Milano - madre e figlia giù da ottavo piano : la donna aveva lasciato un messaggio di addio sui social : Tragedia a Milano. Poco prima delle 15 una madre è precipitata insieme alla figlia di due anni dall'ottavo piano di un palazzo in pieno centro, in viale Regina Margherita. I corpi...

