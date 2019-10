Michael Jackson | il figlio Prince diventa youtuber | “Papà ci ha sempre incoraggiato a

Il Collegio 4 rivive i favolosi anni ‘80 - tra il Commodore 64 e Michael Jackson : Simona Ventura - Il Collegio 4 Il Collegio riparte su Rai 2. Domani sera prenderà il via la quarta edizione del docureality, non più ambientato negli anni ‘60 (1960, 1961 e 1968 sono state le annate delle prime tre edizioni) ma due decenni più tardi, nei favolosi anni ‘80, in cui molti genitori dei concorrenti frequentavano la scuola media. A cambiare, oltre all’arco temporale, sarà anche la voce narrante, con Simona Ventura ...

Elton John su Michael Jackson : “Non era a suo agio nel mondo degli adulti” : Le ultime indiscrezioni di Elton John su Michael Jackson contenute nell'autobiografia Me del cantante britannico, in uscita domani 15 ottobre, si aggiungono ai tanti racconti sul Re del Pop esplosi dopo il maldestro scandalo sollevato dal docufilm Leaving Neverland di Dan Reed. Secondo Radar Online, che ha riportato qualche estratto, la voce di Candle In The Wind avrebbe descritto Michael Jackson come "mentalmente disturbato" riferendosi agli ...

Elton John : Michael Jackson era mentalmente disturbato : Elton John ha rivelato in un libro alcuni aneddoti sugli ultimi anni di vita di Michael Jackson. Sta per uscire l’autobiografia “Me” della rockstar bitannica, che ha raccontato - stando a quanto riporta il Sun - quanto trovasse Jacko “inquietante”, al punto da pensare che potesse avere una malattia mentale. Il libro si concentra su varie storie della vita di Elton John, tra cui quella volta che ha rischiato di morire oppure della lite tra ...

22enne si sottopone a svariati interventi e spende 36 mila euro per essere uguale a Michael Jackson - vuole anche la sua stessa voce : Un ragazzo di 22 anni argentino che si chiama Leo Blanco è diventato noto nel suo paese per essersi sottoposto a svariati interventi per somigliare al suo idolo, la leggenda del pop, Michael Jackson. Il ragazzo si è sottoposto a 11 interventi per una spesa complessiva di 36mila euro. Il ragazzo sin da piccolo era un fan sfegatato di Michael Jackson e da quando aveva 15 anni ha iniziato a sottoporsi a interventi chirurgici per ...

L’ex bodyguard ai fan : Michael Jackson faceva finta di essere strano : Matt Fiddes, guardia del corpo di Michael Jackson in una intervista esclusiva rilasciata a “Metro.co.uk” e diretta ai fan del cantante, ha rivelato che la storia delle maschere chirurgiche e quella del nastro sul naso che il re del pop indossava in pubblico non erano altro che delle trovate pubblicitarie. “Non stava nascondendo nessuna operazione e non era vero che il naso gli si era staccato perché a furia di rimodellarlo la cartilagine era ...

Gli eredi di Michael Jackson contro l’Emmy a Leaving Neverland : Lo scorso weekend sono stati assegnati i cosiddetti Creative Arts Emmy, una serie cioè di riconoscimenti legati soprattutto alle professioni tecniche del mondo della televisione che anticipano i premi Emmy principali che saranno invece assegnati il 22 settembre. Fra i premiati, oltre agli exploit che tutti si aspettavano di titoli come Game of Thrones e The Marvelous Mrs Maisel, c’è stanto anche Leaving Neverland, la ricostruzione di ...

Lashawn Daniels è morto : ha firmato i successi di Michael Jackson e Lady Gaga : È morto a 41 anni Lashawn Daniels, autore di alcuni dei più grandi successi dei più famosi artisti di sempre, noto anche come Big Shiz. Michael Jackson, Beyoncè, Lady Gaga, Whitney Houston e Jennifer Lopez sono solo una piccola parte dei nomi illustri che si sono affidati a lui nel corso della loro carriera per scalare le classifiche. Ad annunciare la scomparsa è stato il suo agente JoJo Panda che ha spiegato che Daniels è deceduto martedì ...

Mostra del cinema di Venezia - Pietro Marcello : “Martin Eden come Michael Jackson” : Il regista: «Il mio film sull’ambizione autodistruttiva». Applausi per la seconda pellicola italiana in gara tratta dal romanzo di Jack London

I fan di Chiara Biasi : Sembri Michael Jackson : Chiara Biasi posa per una delle sue ultime campagne pubblicitarie, ma la sua espressione tirata e innaturale attira subito le critiche degli hater per aver fatto ricorso alla chirurgia estetica. In pochi anni Chiara Biasi ha fatto tantissima strada ed oggi è una delle influencer italiane ed europee più apprezzate in assoluto, merito del suo buon gusto ma anche della sua bellezza dai tratti mediterranei.\\ Tuttavia, Chiara viene ...

Justin Bieber come Michael Jackson dorme in una camera iperbarica : Il giovane cantante ha mostrato sui social la sua routine giornaliera: dormire in una camera iperbarica da viaggio. Una cosa che faceva anche il compianto Jackson ma per il quale fu duramente criticato. Non è la prima volta che la popstar Justin Bieber si mostra sui social all’interno della sua camera iperbarica da viaggio. Una sorta di sacco a pelo cilindrico in grado di far respirare a chi si trova al suo interno un’alta ...

Ci vediamo domani! Michael Jackson e le ultime ore di vita : Michael Jackson concentrato sulla propria musica poco prima di morire: è questa l’immagine che ci restituisce il batterista della sua band. A 10 anni dalla morte di Michael Jackson emergono dei dettagli toccanti relativi al suo ultimo giorno di vita. A raccontarli, come riporta l’Irish Mirror, è il batterista della sua band, Jonathan “Sugarfoot” Moffett. La sera del 25 giugno 2009, la popstar ha fatto le prove con il suo gruppo ...

Michael Jackson... cosa c’era nella sua camera quando è morto : A dieci anni dalla morte di Michael Jackson la sua scomparsa continua a far discutere. L’icona della musica, il re del pop, l’uomo che ha rivoluzionato il mondo dello spettacolo americano ci ha lasciato il 29 giugno del 2009. La sua morte ha sconvolto milioni di fan e, ancora oggi, rimane un mistero pieno di interrogativi mai risolti.-- Anche se fonti ufficiali hanno tirato in ballo tra le cause del decesso un’overdose causata da ...

E' sempre con loro! Le ceneri di Michael Jackson sono nei gioielli dei figli : Secondo Radar Online, programma di intrattenimento e di gossip americano, le ceneri di Michael Jakson si troverebbero nei gioielli indossati dai figli. Le ceneri di Michael Jackson sono racchiuse in alcuni gioielli indossati dai suoi tre figli, Paris, Prince e Blanket. Ciò è quanto sostiene il sito di gossip americano Radar Online, al quale una fonte vicina alla famiglia Jackson ha raccontato questa storia: "I tre figli di Micheal ...