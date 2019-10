Meteo | piccoli passi finalmente verso l’autunno

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) Al’autunno., negli ultimi giorni di Ottobre, le temperature stanno diminuendo almeno al Nord Italia, in modo consono a questo periodo dell’anno. Oggi, Mercoledì 30 Ottobre, è stata un’altra giornata di caldo nelle Regioni del Sud, soprattutto in Sardegna, Sicilia, Calabria e Puglia, mentre al Nord le temperature massime si sono fermate oltre dieci gradi più in basso. Ecco i valori registrati oggi: +26°C a Catania, Cagliari, Augusta, Castelvetrano e Olbia, +25°C a Sciacca, Ispica, Rende e Gallipoli, +24°C a Messina, Reggio Calabria, Taranto, Lecce, Crotone, Cosenza, Oristano e Siracusa, +23°C a Foggia, Trapani e Matera, +22°C a Roma, Napoli, Palermo, Bari, Latina, Caserta, Grosseto e Catanzaro, +21°C a Genova, Salerno, Pescara e Brindisi, +20°C a Firenze, La Spezia e Viterbo, +19°C a Perugia e Ancona, +18°C a Pisa, Ancona e Siena, +17°C a ...

