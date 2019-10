Meteo | allerta maltempo per pioggia e temporali | l’elenco delle regioni a rischio

Allerta Meteo Toscana : criticità gialla per temporali sulla costa : Codice giallo per temporali forti domani 31 ottobre, con validi’ dalla mezzanotte fino alle 18, lungo la costa Toscana, ad esclusione di Versilia e Lunigiana, e nelle zone dell’immediato entroterra e dell’Arcipelago. Lo ha emesso la Sala operativa della protezione civile regionale. Oggi, mercoledì, piogge sparse più frequenti al centro nord della regione con locali temporali. Possibili temporali in serata sulle zone costiere ...

Allerta Meteo Liguria : aumenta l’instabilità - in arrivo pioggia e calo delle temperature : Dopo qualche giorno di tregua la Liguria torna ad essere esposta ad un aumento dell’instabilità Meteo, con il ritorno della pioggia e un possibile cambio nello scenario anche sul fronte delle temperature, come buona parte del nord Italia. Sulla regione, come spiega Arpal, il centro Meteo ideologico della Regione Liguria – un flusso di correnti umide in arrivo dai quadranti meridionali fino a mercoledì porterà possibili piovaschi, con ...

Allerta Meteo Sicilia : criticità arancione - stato di preallerta : Il bollettino Meteo della protezione civile regionale seppur preveda il persistere nella Sicilia orientale di precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale, segnala la cessazione nelle prossime ore dell’Allerta codice rosso con la permanenza dello stato di preAllerta codice giallo-arancione. Lo rende noto il Comune di Catania che raccomanda ai cittadini di imitare al minimo gli spostamenti e fare particolare attenzione alle ...

Sicilia Allerta Meteo Rossa 25 Ottobre 2019 : Il Dipartimento di Protezione Civile della regione Sicilia ha emesso il seguente avviso di criticità indicante un Allerta Meteo Rossa sui settori centro orientali della regione. I Settori coinvolti sono i seguenti: Allerta Rossa: A, E, F, G, H, I ( a partire dalla mezzanotte del 25/10/2019)Allerta GIALLA B, C, D (su C,D,E Allerta gialla già attiva)

Lazio Allerta Meteo Arancione 24 Ottobre 2019 : La protezione civile regione Lazio, ha innalzato il livello di Allerta da giallo ad Arancione per i settori: A – Bacini costieri nordD – RomaF – Bacini costieri sudSui restanti settori è attiva l'Allerta GIALLA L'Allerta è valida fino alle prime ore del mattino di domani 25 Ottobre 2019

Allerta Meteo - il forte maltempo all’estremo Sud continua anche Domenica : attenzione a Malta - Lampedusa - Linosa e Pantelleria : Allerta Meteo – Mentre su quasi tutt’Italia, dall’Aspromonte in sù, splende il sole e fa anche decisamente caldo, all’estremo Sud e in modo particolare in Sicilia, continua ad imperversare il maltempo. Le temperature hanno infatti già raggiunto stamattina valori decisamente miti per il periodo, con +26°C a Napoli, Salerno e Latina, +25°C a Roma, Firenze, Pisa, La Spezia, Imperia, Empoli e Caserta, +24°C a Padova, Udine, ...

Nuova allerta Meteo per la Sicilia orientale : Una Nuova allerta meteo per la Sicilia orientale, oggi sabato 26 ottobre. Lo annuncia il Dipartimento della protezione Civile della Sicilia. Massima a

Sindaco di Rosolini : nuova allerta Meteo arancione VIDEO : Il Sindaco di Rosolini in un VIDEO postato sulla pagina Facebook del Comune ha diramato un avviso di allerta meteo arancione. VIDEO

Allerta Meteo - maltempo senza sosta in Sicilia : violenti temporali in atto - altre 24 ore di fenomeni estremi : E’ un’altra giornata di forte maltempo in Sicilia: i violenti temporali che stanno risalendo la fascia jonica Siciliana, dopo aver provocato una disastrosa alluvione nella notte nel siracusano e nel ragusano, si stanno adesso abbattendo in modo particolare nel catanese, pur insistendo ancora su Siracusa. Eloquenti le mappe satellitari, del radar e delle fulminazioni che pubblichiamo a corredo dell’articolo. Continuerà a ...

Maltempo in Sicilia - ancora allerta Meteo 
 Morto un agente : C'è una vittima dell'ondata di Maltempo che sta imperversando in Sicilia, nella parte sud-orientale dell'isola. A perdere la vita un agente della polizia penitenziaria dato per disperso nella notte, il cui cadavere è stato poi rinvenuto dai vigili del fuoco sulla statale 115, nel siracusano.Nella stessa zona, all'altezza del comune di Noto, già venerdì sera due auto erano state investite alla piena di un torrente. L'agente mentre era alla

Sicilia : allerta Meteo massima - alluvione lampo su Pozzallo : Contrariamente a quanti ne dicano, il maltempo non è ancora terminato e lo stiamo chiaramente osservando in questi minuti sulla Sicilia sud-orientale. Sterili le polemiche di questa mattina, dove...

Allerta Meteo rossa in Sicilia : scuole chiuse a Messina sabato 26 ottobre : La protezione civile ha lanciato un nuovo allarme rosso per domani in Sicilia. A seguito dell’avviso il sindaco di Messina ha appena firmato l’ordinanza per la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, dell’università, dei cimiteri e delle ville comunali anche per la giornata di domani, sabato 26 ottobre. Maltempo, Allerta rossa in Sicilia: scuole chiuse anche sabato 26 ottobre in molti Comuni – ELENCO AGGIORNATO IN DIRETTA L'articolo ...

Allerta Meteo rossa in Sicilia : domani scuole chiuse a Barcellona Pozzo di Gotto : Dopo l’Allerta Meteo rossa per la Sicilia emessa dalla Protezione Civile, “è stato Allertato e convocato il Centro Operativo Comunale (COC) presso il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) che valuterà l’evolversi della situazione. A scopo precauzionale, con ordinanza sindacale n. 86/2019, si è disposta la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado anche per la giornata di domani”, sabato 26 ottobre, comunica il Comune. “Fiduciosi della ...

Allerta Meteo rossa in Sicilia - a Caltagirone scuole chiuse anche domani : scuole chiuse anche domani, sabato 26 ottobre, a Caltagirone, in provincia di Catania, dato il perdurare dell’Allerta Meteo rossa diffusa dalla Protezione civile regionale sulla Sicilia. Il sindaco di Caltagirone Gino Ioppolo, d’intesa con l’assessore alla Protezione civile Francesco Caristia, ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. Dal municipio si raccomanda, inoltre, prudenza ai cittadini, e li si invita ...