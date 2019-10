Mercedes-Benz lancia la nuova A 250 e | l' ibrido plug-in sulle compatte della Stella

Mercedes-Benz GLC - è l’ora del restyling. Debuttano i nuovi motori – FOTO : La Mercedes GLC non ha certo bisogno di presentazioni: a quattro anni dal lancio sul mercato (11 se includiamo il modello precedente, che si chiamava GLK), lo sport utility, proposto anche nella versione coupé, ha già ottenuto un elevato numero di vendite, superando le 400 mila unità complessive e aggiudicandosi circa il 35% dell’ammontare totale della gamma “con il gene G”, ovvero quella dei suv, della Stella. Il restyling non ha ...

Stefano Conte è il vincitore della seconda edizione del torneo GT Sport e-Cup by Mercedes-Benz : Si è tenuta sabato 28 settembre l'attesa Finalissima del GT Sport e-Cup by Mercedes-Benz, torneo di e-Sport dedicato a Gran Turismo Sport, realizzato da Sony Interactive Entertainment Italia e Mercedes-Benz e organizzato da ESL Italia. Vediamo di seguito il comunicato ufficiale: Presso il Padiglione 16 della Milan Games Week si sono sfidati, per un montepremi complessivo di oltre 10.000 euro, i quattro migliori piloti del torneo: ...

F1 - GP Singapore 2019 : semplice multa alla Mercedes di Hamilton per la benzina : Nessuna novità sul fronte GP di Singapore 2019, quindicesimo round del Mondiale di F1. Al termine del prove libere 1 la Mercedes di Lewis Hamilton è finita sotto investigazione per un valore anomalo relativo alla temperatura della benzina riscontrata sulla W10 del britannico. Il carburante aveva un valore non conforme alle norme (nel caso specifico l’articolo 6.5.2). Come era già avvenuto nel GP d’Austria, nel caso dell’Alfa ...

Nuovo Mercedes Benz GLB : i prezzi del Suv versatile e spazioso - ideale per la famiglia ed il tempo libero [GALLERY] : Nuovo Mercedes-Benz GLB, prezzi a partire da 35.387 euro.Il Nuovo GLB è l’ottavo membro della famiglia di compatte della Stella. Un SUV versatile e spazioso, ideale per la famiglia e il tempo libero: la prima Mercedes-Benz del segmento disponibile a richiesta anche in versione sette posti Con un passo di 2.829 millimetri, maggiore di dieci centimetri rispetto alla nuova Classe B, GLB offre inediti volumi di abitabilità. Lo ...