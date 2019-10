Memorandum Italia-Libia | Nello Scavo | “Rinnovarlo è scandaloso e vergognoso | di mezzo le

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) “L’accordo è stato tradito da parte libica e in parte dalle autoritàne. Rinnovarlo èse pensiamo che dici sono le vite di migliaia di persone”. A dirlo, a margine di una conferenza stampa a Roma, il giornalista di Avvenire, in riferimento alsiglato tra il nostro Paese e Fayez al-Sarraj in scadenza.svelò nelle sue inchieste come il capo della cosiddetta guardia costiera libica, Abdul Rhaman Milad detto Bija, accusato dall’Onu di essere un trafficante di esseri umani, fu ospite delle autoritàne in due diverse occasioni nel 2017. L'articolo: “Rinnovarlo è, dile vite di migliaia di persone” proviene da Il Fatto Quotidiano.

mannocchia : Il 2 Nov. si rinnova automaticamente il #Memorandum d'Intesa Italia-#Libia. L'art. 2 prevede il: 'finanziamento dei… - mannocchia : L’Italia rinnoverà l’accordo con la Libia con alcune modifiche - amnestyitalia : Se il governo non deciderà altrimenti, il memorandum #Italia #Libia rimarrà in piedi per altri 3 anni: ecco perché… -