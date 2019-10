Mele con Listeria | diverse varietà richiamate dal mercato INFO e DETTAGLI

Melendugno - si recide il polso con la motosega mentre pota gli ulivi : muore dissanguato : Un uomo di 67 anni è morto dissanguato dopo essersi reciso per sbaglio l'arteria radiale del polso sinistro: l'incidente è avvenuto mentre l'uomo era in campagna per potare alcuni alberi di ulivo in un suo terreno. Il 67enne si è colpito il braccio con una motosega a scoppio. A trovare il cadavere dell'uomo riverso nel sangue è stata la moglie.Continua a leggere

Lucca - paziente dell’ospedale trova un preservativo nel piatto con le Mele cotte. La Asl : “Sabotaggio”. Indagano i carabinieri : Un preservativo nel vassoio della cena, “nascosto” nella coppa con le mele cotte. È l’amara scoperta fatta da una paziente ricoverata all’Obi, osservazione breve intensiva, dell’ospedale San Luca di Lucca. La donna ha subito avvertito il personale infermieristico che ha segnalato l’accaduto all’Azienda Usl Toscana nord ovest. “Un atto doloso”, secondo la Asl, convinta che la presenza del contraccettivo ...

Il prossimo gioco di Obsidian offrirà "un'esperienza Melee in prima persona" con funzionalità multiplayer online : Obsidian Entertainment, gli sviluppatori dietro amati giochi di ruolo classici come Fallout: New Vegas e Pillars of Eternity, stanno assumendo per il loro prossimo progetto che comprenderà una "eccezionale esperienza melee in prima persona" con funzionalità multiplayer online (tramite PC Gamer).Lo studio è attualmente alla ricerca di combat designers, character animators, narrative designers e network programmers, secondo alcuni annunci di ...

ShaMeless - Constance Zimmer nel cast della decima stagione – Notizie del giorno : Shameless, Constance Zimmer entra nel cast della decima stagione in un ruolo ricorrente. Le altre Notizie del giorno. L’attrice Constance Zimmer reciterà in un ruolo ricorrente nella decima stagione di Shameless, attualmente in produzione. La serie, una delle più longeve di Showtime, continua la sua corsa cercando di lasciarsi alle spalle l’addio di Emmy Rossum (Fiona) avvenuto nel finale della nona stagione. La decima stagione ...

Nessuna di luna di miele in ShaMeless 10 per i Gallavich : il nuovo trailer della serie tra neo papà e scontri : Nessuna luna di miele in Shameless 10? Chi pensava di ritrovare i Gallavich felici e contenti si sbagliava e di grosso visto che i due saranno in piena burrasca quando la serie tornerà in onda a partire dal 3 novembre, almeno negli Usa su Showtime. I folli Gallagher sono pronti a tornare portando in scena i loro guai, gli scontri e i problemi solo che questa volta a tenere le redini della famiglia c'è la giovane Debbie, degna erede di ...