Melanie Griffith a 62 anni si mostra senza veli su Instagram

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 30 ottobre 2019)ha scioccato i suoi fan dindosi con niente altro addosso se non la lingerie nera., che ha compiuto 67il 9 agosto, indossava oltre al completino nero anche dei tacchi alti. C’è il sospetto che questa foto sia in realtà un modo per pubblicizzare una nuova linea di lingerie la mia "Kit Undergarments" di Simone Harouche e Jamie Mizrahi, due stilisti che lavorano anche con le Kardashian.ha comunqueto una forma perfetta, con una vita sottile, gambe toniche e braccia scolpite. La star sembra essere ancor più bella di quando aveva girato nel 1988 “Working Girl” uscito in Italia con il nome di “Una Donna in carriera”.I suoi due ex Don Johnson e Antonio Banderas che la conoscono bene, dicono che le piace allenarsi più volte alla settimana, che pratica pilates e fa jogging. Inoltre ha una dieta a basso contenuto di carboidrati. ...

