Mavic Mini | il drone flycam da 249 grammi

Fonte : wired

(Di mercoledì 30 ottobre 2019)Fly More Combo in the box Il primo dato molto importante del nuovoè il suo peso di 249. Un numero importante perché lo libera dai nuovi vincoli che le autorità regolamentatrici per l’aviazione di tutto il mondo stanno adottando per i droni: sia aeromodelli che aeromobili a pilotaggio remoto (APR). Secondo quanto riportato dall’articolo 12 comma 5 del Regolamento dell’Enac per i Mezzi aerei a pilotaggio remoto, è possibile pilotarea scopo ricreazionale e sportivo e catturare immagini in alta definizione in (quasi) totale libertà. Quindi niente patentino; ma attenzione a rimanere a una velocità massima di 60 km/h ed evitare di sorvolare gli assembramenti di persone e le aree ad accesso riservato. Gps e sensori di visione verso il basso A sinistra i sensori di visione verso il basso; a destra in alto i 4 led luminosi della carica e il pulsante di ...

