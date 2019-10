Matteo Macchioni | primo tenore di Amici | Alla tv ho preferito la lirica

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) Andrea Conti Ancora prima di Alberto Urso è statoila proporre laal talent show di Maria De Filippi. Acclamato nei teatri d'Europa e ben accoltoScala di Milano,è il protagonista della nostra rubrica “Gli ex diad “di Maria De Filippi”, nel 2009, ha spiazzato tutti perché è stato ila calcare il palco dello studio del talent show. In finale si è classificato al quarto posto, nessun rimpianto. Da allora hai inciso un disco pop-lirico per Caterina Caselli e poi la decisione di sposare laper sempre. Dal 3 dicembretorna in Italia con i “Concerti di Natale”. Quattro appuntamenti di musica sacra nelle storiche chiese di Modena, Treviso, Firenze e Roma. Per l’occasionesarà accompagnato dpianista Mirca Rosciani, il soprano Francesca Tassinari e il violinista ...

